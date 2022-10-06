選情白熱化 陳介飛指控遭朴銀珠「抹紅」

競選國會第45選區的候選人陳介飛，指控對手朴銀珠挑動仇亞情緒。（記者蕭迪玉╱攝影）

聯邦國會議員第45選區選情白熱化，共和黨籍國會議員朴銀珠(Michelle Steel)最近寄出的文宣中，指對手陳介飛（Jay Chen）是中共同路人，支持以教育及文化宣傳共產黨的孔子學院。民主黨 籍的對手，也是華裔候選人陳介飛，因此於5日中午在越戰紀念公園前召開記者會進行反擊，強調朴銀珠企圖利用越裔社區的反共情緒，將他「抹紅」，質疑亞裔 對美國的忠誠度，無異是為新冠疫情引發的仇亞風潮推波助瀾。

現為美國海軍後備軍官的陳介飛指出，他的祖母自中國大陸逃難到台灣，父母又移民美國，他以身為美國人為榮，並決定加入美國海軍，他曾在韓國半島、中東等地服役，現為美國第七艦隊後備情報官，主要任務就是防備中共在南中國海擴張勢力。朴銀珠散發的不實文宣，將他描繪成在教室裡傳授共產黨理念的老師，污衊他身為美國軍人的忠誠度，引起軍人及社區人士憤怒，認為這種文宣內容是為仇亞風潮推波助瀾。

曾服役美國海軍陸戰隊的亞利桑納州國會議員戛耶哥(Ruben Gallego)指出，朴銀珠的文宣並非僅針對越裔居民，他住在國會議員第45選區內的白人岳父母，也收到這份文宣。政客利用白人對亞裔及拉丁裔的排外心理，不斷質疑亞裔對美國的忠誠度，是導致仇亞情緒及仇恨犯罪的原因，朴銀珠為了競選而出賣亞裔的作法令人不齒。

今年8月曾隨美國眾院議長裴洛西訪台的聯邦眾議員高野(Mark Takano)，也出席記者會聲援陳介飛。他指出，當美國前總統川普使用帶有辱華含意的用詞，如「Kung Flu」、「Coco Chow」時，朴銀珠身為亞裔卻不置一詞。

加州州議員Tom Umberg說，他從1990年代就是「小西貢」西敏市選出的民意代表，他也曾被競選對手「抹紅」。 將陳介飛描述成中共的同路人，是混淆視聽、分裂社區的謊言。

以小西貢為中心的國會議員第45選區，是今年選舉中備受矚目的關鍵選區之一，兩黨候選人的勝負，有可能牽動國會多數黨的歸屬，因此共和黨和民主黨都在選區內投注大量資源。

在今年的初選中，朴銀珠和另一位共和黨候選人總共得到57%的選票，陳介飛僅得到43%的選票。不過，45選區登記選民中，民主黨比共和黨多出五個百分點，因此投票 率可能會是勝選或敗選的重要因素。民主黨特別強調爭取婦女墮胎權的議題，以推動選民出門投票。

45選區內亞裔選民佔37%，其中半數是越裔，越裔選票在勢均力敵的局面中，有可能發揮決定性作用。

南加州的兩大主流英文媒體，洛杉磯時報公開為陳介飛背書，支持陳介飛維護婦女及少數族裔權益、爭取聯邦經費的立場。橙縣紀事報則為朴銀珠背書，強調她主張減稅及降低政府規範，在任內投票反對不合理的聯邦政府支出。