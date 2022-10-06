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LAX第三航廈三期提前竣工 設餐飲和零售新選擇

記者張宏╱洛杉磯報導
洛杉磯世界機場 (LAWA) 與達美航空公司 (Delta Air Lines) 的代表5日一起為第二和第三航廈第三階段的竣工剪彩。（LAX提供）
洛杉磯世界機場 (LAWA) 與達美航空公司 (Delta Air Lines) 的代表5日一起為第二和第三航廈第三階段的竣工剪彩。（LAX提供）

洛杉磯世界機場 (LAWA) 首席執行官賈斯汀埃爾巴奇 (Justin Erbacci) ，與達美航空公司 (Delta Air Lines) 的代表，5日一起為第二和第三航廈第三階段的竣工剪綵，新的設施將為旅客帶來更好的旅行體驗。

第三航廈和衛星大廳建於1961年，於2020年被拆除開始現代化改造工程，疫情期間施工使該項目加快了18個月，提前原定2024年竣工的時間表。

埃爾巴奇表示，提升旅客體驗對LAX打造更好的洛杉磯國際機場至關重要，很高興看到與達美合作的該項目主要階段完成。新的第三航廈大廳包括一流的乘客設施和技術，展示LAX對完全現代化機場的願景。

第三航廈大廳將共有九個大門，其中八個將開始使用。第九個大門將是下一階段建設的一部分，計畫於2023年初完工。新的大廳設有令人興奮的新餐飲和零售選擇，其中一些已可供乘客享用，如Homeboy和Gameway，還有許多其他部分在未來幾個月開始使用。

達美全球副總裁Scott Santoro表示，達美將繼續提升洛杉磯的旅客體驗，通過最先進的基礎設施、強大的網路產品、創新技術，當然還有達美屢獲殊榮的客戶服務來建立忠誠度。LAX是達美最重要的沿海樞紐之一，達美致力於成為全球最大的航空公司，為客戶提供應得的一站式體驗。

LAX與達美航空聯合投資23億元的航廈改造工程，第一階段已於今年4月完工，它將票務、安檢和行李提取整合到一個建築物中。 今年5月二期工程竣工，第三航廈的三個登機口開放。明年新的Delta One值機櫃台和第三航廈九個登機口將建成開放。該項目的最後一部分，即從第三航廈到Tom Bradley國際航廈在安檢後通行的連接橋，預計將於2023年秋季完工並開放。

新的大廳設有令人興奮的新餐飲和零售選擇，其中一些已可供乘客享用。（LAX提供）
新的大廳設有令人興奮的新餐飲和零售選擇，其中一些已可供乘客享用。（LAX提供）

洛杉磯國際機場 LAX 疫情

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