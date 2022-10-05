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紅藍卡說明會 10月15日線上舉行

記者朱敏梓／洛杉磯報導
聯邦醫療保險／紅藍卡說明會將於10月15日線上舉行。（托倫斯紀念醫學中心）
聯邦醫療保險／紅藍卡說明會將於10月15日線上舉行。（托倫斯紀念醫學中心）

托倫斯紀念醫學中心（Torrance Memorial IPA) 將於10月15日（星期六）上午10點到12點舉行Medicare 101線上聯邦醫療保險／紅藍卡說明會，歡迎民眾踴躍報名。線上說明會由托倫斯紀念華人社區醫療服務機構、南灣台福基督教會以及南灣松柏社協助舉辦。

線上說明會將分為兩部分，第一部分由托倫斯紀念醫學中心醫師委員會主席、腸胃科醫師Norman Panitch主講，將介紹TMIPA醫療網內容，家庭科醫師蔡泰瑞（Gary Tsai）將在現場翻譯，提供中文協助。

第二部分將由華語獨立健康保險代理人介紹關於Medicare Advantage處方藥計劃的基礎知識，和Medicare Supplement以及Medi-Gap的更新內容。謝海倪（Cindy Xie) 等數位華裔經紀亦將出席說明會，解答相關問題。 現場將介紹什麼是聯邦醫療保險、如何運作，如何選擇適合自己的醫療保險等。

民眾需要注意的是，聯邦醫療保險計劃開放註冊時間為10月15日到12月7日，因此現在了解相關知識、選擇適合自己的計劃十分重要。

線上說明會Zoom鏈接請點這裡，民眾也可以通過電話參加會議，電話為+1-669-900-6833。訂位或洽詢請聯絡何張翠姝女士，聯繫方式是310-817-1019 cell ，或者 [email protected]

聯邦醫療保險 醫學

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