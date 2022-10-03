我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭東部、南部傳捷報 北約：展現擊退俄軍能力

食品不再缺貨 但供應鏈危機仍在 大折扣難復返

台中商銀 8000萬併購美國大陸銀行

記者趙健／綜合報導
美國大陸銀行位於工業市的總部。（取材自Google Map街景圖）
美國大陸銀行位於工業市的總部。（取材自Google Map街景圖）

台中商業銀行10月1日宣布，董事會已同意以現金方式收購總部位於洛杉磯工業市（City of Industry）的美國大陸銀行（American Continental Bancorp）的所有股權，並表示此次跨境併購，將有助於擴展台中商業銀行的金融版圖，並提升其國際競爭力。

此併購案的交易對價為每股41.4834美元，最終收購價格將依據正式交易文件有所調整。據外界預估，整體交易金額達8210萬美元，折合新台幣約26億元。交易完成後，美國大陸銀行將成為台中商業銀行百分之百持股的子公司。

台中商業銀行表示，之所以把目標定為美國大陸銀行，是因為該銀行除商業不動產貸款、土地、住房及一般商業貸款業務外，也為聯邦小企業管理署(Small Business Administration）擔保的小企業提供貸款，這與台中商業銀行專注為中小企金及中小企信保貸款業務有相同之處。

台中商業銀行總經理賈德威表示，上述交易案在取得相關機構及文件所規定的先決條件後，將於十個工作日內或雙方另行約定的日期，進行該交易案的交割。

美國大陸銀行設立於2003年10月，總部位於工業市，主要為洛杉磯縣（Los Angeles County）、橙縣（Orange County）、河濱縣（Riverside County ) 、聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）的華人社區提供服務，在工業市、阿罕布拉市（Alhambra）、奇諾岡（Chino Hills）和亞凱迪亞（Arcadia）設有四個分行。另外，有三個貸款辦事處，分別位於加州、華盛頓州及德州。主要業務包括商業不動產貸款、聯邦小企業管理署相關貸款、一般商業貸款及住房貸款。

台中商業銀行創立於1953年4月，總部位於台灣台中市，目前設有營業部、信託部、國外部及81處國內區域分行、馬來西亞納閩分行與國際金融業務分行。

貸款 工業市 洛杉磯

上一則

LAX國際旅客人次 8月同比增87% 看好秋冬假期運量

下一則

亞裔男遭刺死 2未成年涉案

延伸閱讀

伊朗官媒：釋放美國公民父子交換 解凍70億美元資金

伊朗官媒：釋放美國公民父子交換 解凍70億美元資金
若普亭用核武？前中情局長：美將摧毀俄在烏所有軍隊

若普亭用核武？前中情局長：美將摧毀俄在烏所有軍隊
馬英九喊話青年：愛台灣很對 但要愛的有方法有智慧

馬英九喊話青年：愛台灣很對 但要愛的有方法有智慧
疫情後重返國際 雲門舞集巡演首站休士頓滿座

疫情後重返國際 雲門舞集巡演首站休士頓滿座
德國RWE砸68億美元收購 躍居美國第四大再生能源公司

德國RWE砸68億美元收購 躍居美國第四大再生能源公司
紐時：拜登移民改革不躁進 從加速庇護審查做起

紐時：拜登移民改革不躁進 從加速庇護審查做起

熱門新聞

爾灣光譜園區蘋果電腦搶案現場，遠處全身黑衣男子為搶匪。（截圖自Tarek Jadeba視頻）

眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶

2022-09-25 16:09
發生命案的華人住家。（記者楊青／攝影）

南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降

2022-09-30 16:00
南加有華女9月初感染新冠，與丈夫沒有分房睡，長達10多天的密切接觸後，華女的丈夫竟沒被傳染新冠。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？

2022-09-27 21:12
10月、11月美飛中直飛航班，票價比9月直降一半。（圖：受訪者提供）

美飛中機票大降價 10月比9月便宜一半

2022-09-29 02:20
林詣彬售出洛杉磯市中心的一處閣樓（loft）。（圖片來源NeueFocus）

「玩命關頭」系列華裔導演洛市中心康斗售出 打破紀錄

2022-09-25 16:44
詐騙者透過 Zelle 瞬間將男子的銀行賬戶清光。（示意圖，Unsplash.com）

詐騙者是如何透過 Zelle 瞬間將男子的銀行帳戶清光

2022-10-02 20:15

超人氣

更多 >
原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容

原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容
69歲曾志偉親吻26歲大馬辣模 女方被稱「一啜成名」

69歲曾志偉親吻26歲大馬辣模 女方被稱「一啜成名」
紐約州疫情再起 9郡列高風險 CDC建議恢復戴口罩

紐約州疫情再起 9郡列高風險 CDC建議恢復戴口罩
川普批麥康諾「找死」 稱趙小蘭為「Coco Chow」

川普批麥康諾「找死」 稱趙小蘭為「Coco Chow」
詐騙者是如何透過 Zelle 瞬間將男子的銀行帳戶清光

詐騙者是如何透過 Zelle 瞬間將男子的銀行帳戶清光