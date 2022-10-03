台中商銀 8000萬併購美國大陸銀行

美國大陸銀行位於工業市的總部。（取材自Google Map街景圖）

台中商業銀行10月1日宣布，董事會已同意以現金方式收購總部位於洛杉磯 縣工業市 （City of Industry）的美國大陸銀行（American Continental Bancorp）的所有股權，並表示此次跨境併購，將有助於擴展台中商業銀行的金融版圖，並提升其國際競爭力。

此併購案的交易對價為每股41.4834美元，最終收購價格將依據正式交易文件有所調整。據外界預估，整體交易金額達8210萬美元，折合新台幣約26億元。交易完成後，美國大陸銀行將成為台中商業銀行百分之百持股的子公司。

台中商業銀行表示，之所以把目標定為美國大陸銀行，是因為該銀行除商業不動產貸款 、土地、住房及一般商業貸款業務外，也為聯邦小企業管理署(Small Business Administration）擔保的小企業提供貸款，這與台中商業銀行專注為中小企金及中小企信保貸款業務有相同之處。

台中商業銀行總經理賈德威表示，上述交易案在取得相關機構及文件所規定的先決條件後，將於十個工作日內或雙方另行約定的日期，進行該交易案的交割。

美國大陸銀行設立於2003年10月，總部位於工業市，主要為洛杉磯縣（Los Angeles County）、橙縣（Orange County）、河濱縣（Riverside County ) 、聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）的華人社區提供服務，在工業市、阿罕布拉市（Alhambra）、奇諾岡（Chino Hills）和亞凱迪亞（Arcadia）設有四個分行。另外，有三個貸款辦事處，分別位於加州、華盛頓州及德州。主要業務包括商業不動產貸款、聯邦小企業管理署相關貸款、一般商業貸款及住房貸款。

台中商業銀行創立於1953年4月，總部位於台灣台中市，目前設有營業部、信託部、國外部及81處國內區域分行、馬來西亞納閩分行與國際金融業務分行。