限期未到 駭客洩洛學區資料

洛杉磯聯合學區總監卡瓦略。（洛杉磯聯合學區臉書）

根據「洛杉磯 時報」（LA Times）報導，洛杉磯聯合學區 在遭受國際駭客 組織的網絡攻擊後，駭客組織因尋求學區支付贖金以避免被駭資料外洩，未獲學區正面回應，10月1日公布了學區一些被盜的數據；此前該組織設定10月3日，為學區向其支付贖金的最後期限。

洛時報導，洛杉磯聯合學區總監卡瓦略（Alberto Carvalho），之前聲明拒絕向一個國際駭客組織提供贖金。洛時稱，它審查了1日出現的駭客截圖，顯示了一些社會安全號碼，但發布的資訊究竟到什麼範圍該報並不清楚。

學區發言人哈伯（Shannon Haber ），針對學區一些資訊被公開一事，在城市新聞社（CNS）詢問時，並不願意證實。

而在由網絡安全公司Emsisoft的 Brett Callow 檢測，並轉載的一個網路帖文中，駭客集團Vice Society將洛杉磯聯合學區列為「我們的合作夥伴」，並表示，一些文件將於倫敦時間10月4日凌晨12時公布。但該帖文沒有說明究竟學區的什麼信息被獲得或將發布的內容。

卡瓦略此前承認勞動節周末學區收到負責對學區網絡攻擊的國際駭客組織的贖金要求，但他拒絕透露對方的名稱。「我們僅承認有來自駭客的對話，我們一直在響應，但沒有參與任何類型的談判」，他告訴記者說，「此時，我們只承認該實體提出財務要求。但我們還沒有回應」。

官員說，截至目前尚沒有任何班級或學區其他的運營受到網絡攻擊的影響。然而，學生和教職員工被迫更改系統密碼，這對全美第二大學區來說是艱鉅的任務。

「洛杉磯時報」曾報道，這次的網路攻擊導致洛杉磯聯合學區網站當機，造成電子郵件、運算系統和應用程序訪問等系統中斷，並影響教師用來發布課程和出勤的系統。

學區在新聞稿中指出，從發現當機可能屬於犯罪性質後，持續與執法機構評估和調查。同時也迅速實施緊急措施，以減輕學區電子郵件、電腦系統和應用程序受干擾。強調正在盡力搶修，以求趕快解決問題。

學區並坦言，業務營運可能會遭到延遲或修改，但員工醫療保健和工資單並不會受到影響，網絡事件更沒有影響到學校現有的安全和應急機制。白宮則已召集教育部、聯邦調查局、國土安全部網絡安全和基礎設施安全局專家，協助學區調查這件事。