加州新法 非暴力前科紀錄可封

加州新法封存非暴力犯罪紀錄，但有反對的聲音。(Unsplash網頁)

KTLA電視台報導，加州 州長日前簽署SB 731法律，允許加州人從他們的官方紀錄中，刪除舊的逮捕和定罪紀錄，讓他們有新的開始。

這項法案由加州參議員杜拉左（María Elena Durazo）於2021年3月提出，州長簽署後，2023年7月1日生效。

該法旨在讓罪犯「完全服完刑期，且四年都未與司法系統進一步接觸，將自動封存定罪與逮捕紀錄。」

該法還包括未導致定罪的逮捕紀錄，但並不適用於已登記的性犯罪或嚴重的重罪，重案犯罪歷史仍將與執法部門共享。

支持者稱，新法將允許數百萬人獲得就業 、住房、教育機會等。官員估計，至少有22萬5000名加州人，自動被封存舊的犯罪紀錄，超過100萬人有資格向法官提出申訴。

他們指出，約五分之一的加州人生活於過去的紀錄中，他們面臨約5000項法律限制，其中大部分與就業有關。官員指出，這些限制中，73%是永久性的。

此外支持者說，封存這些非暴力犯罪 紀錄，將替加州經濟帶來每年200億元經濟增長。

而反對該法者認為，將這些紀錄封存，可能會導致公共安全面臨風險，一些人說，四年時間不足以確保過去的罪犯未來不會再次犯罪。