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加州郊區消費水準 越來越貴逼近都會

編譯組╱綜合報導
加州郊區排名最高的蒂布倫。（報系資料照片）
加州郊區排名最高的蒂布倫。（報系資料照片）

加州洛杉磯與舊金山向來以生活費用高昂著稱，但是以往較為便宜的郊區現在也變得越來越貴。Smart Asset最新調查分析全美494個郊區的消費水平，這些地區的人口都在5000人至10萬人之間，評分標準分工作機會（jobs）、生活費 （affordability）、宜居度（livability）三項，滿分100。

加州沒有一個郊區進入前100名，最高的是排名全美第124名的馬連縣蒂布倫（Tiburon），工作機會93.03分、生活費7.30分，宜居度80.32分。

南加部分：

洛杉磯縣馬里布（Malibu），全美第446名，工作機會49.46分、生活費7.09分，宜居度45.92分。

洛杉磯縣赫蒙沙灘（Hermosa Beach）全美第464名，工作機會32.03分、生活費14.23分，宜居度49.73分。

其他倒數的還有，467名的新港灘（Newport Beach），476名的西好萊塢（West Hollywood），480名的聖塔蒙尼卡（Santa Monica），485名的麗浪多灘（Redondo Beach），486名的庫爾富市（Culver City），488名的曼哈頓灘（Manhattan Beach）。

北加部分，整體表現較佳：

除了第124名的蒂布倫，半月灣（Half Moon Bay）第267名，工作機會85.61分、生活費6.30分，宜居度51.49分。

其後是272名的山景城（Mountain View），285名的巴洛阿圖（Palo Alto），439名的納帕（Napa），455名的蘇薩利托（Sausalito）。

洛杉磯 加州 曼哈頓

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