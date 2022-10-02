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LAX第三航廈大變身 餐飲零售新體驗

記者張宏／洛杉磯報導
說唱歌手Ludacris和Jackmont Hospitality的Chicken+Beer。（LAX提供）
說唱歌手Ludacris和Jackmont Hospitality的Chicken+Beer。（LAX提供）

洛杉磯國際機場第三航廈大變身！洛杉磯世界機場 (LAWA) 與Unibail-Rodamco-Westfield機場(URW)和達美航空公司合作，為第三航廈的旅客帶來全新的餐飲和零售體驗。

洛杉磯世界機場(LAWA)與Unibail-Rodamco-Westfield機...
洛杉磯世界機場(LAWA)與Unibail-Rodamco-Westfield機場(URW)和達美航空公司合作，為第三航廈的旅客帶來全新的餐飲和零售體驗。（LAX提供）

從10月開始，第三航廈新的購物和餐飲項目將分階段開放，其中包括五家新餐廳，從當地最受歡迎的餐廳到名人餐廳，都會在LAX首次開業。如說唱歌手Ludacris和Jackmont Hospitality的Chicken+Beer，專門提供南方風味的食品和著名的雞肉和華夫餅。還有頂級廚師明星 Nyesha Arrington的Native提供新鮮的加州風味美食。

洛杉磯人最愛的Alfred，將提供創新的咖啡和茶飲料，及受歡迎的麵包店Homeboy提供新鮮的手工三明治、烘焙食品和快速結帳。Jamba將提供隨時隨地新鮮混合的冰沙飲料。這些餐廳都可通過LAXOrderNow.com使用最新的移動取貨和送貨技術，為客人提供更多就餐選擇和更快捷服務。

零售產品將提供最新的旅行必需品、獨特的禮品和電子產品，品牌包括Evolve by Hudson、Hudson Nonstop、A/K Boulevard和InMotion。Hudson Nonstop採用亞馬遜的Just Walk Out技術，讓客人無需在結帳時停下來即可方便快捷支付購買費用。顧客只需輸入信用卡或將持有信用卡的手掌懸停即可進入商店，拿起必備的旅行必需品並離開商店，提供非接觸式購物體驗。在Hudson Nonstop購物不需要亞馬遜帳戶。第三航廈的客人還可體驗全新候機大廳遊戲區域，會有一流的視頻遊戲和娛樂休息室，在輕鬆的環境中提供個人遊戲站。

LAWA首席執行官Justin Erbacci表示，洛杉磯是世界級的餐飲和購物目的地，新的第三航廈為客人提供與城市產品相媲美的創新餐廳和零售體驗，同時匯集各種品牌，為小型和少數族裔企業在機場運營創造機會。

洛杉磯國際機場 信用卡 亞馬遜

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