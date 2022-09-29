假樂透橫行 加州耆老受害多

樂透要向合法經銷商購買，避免上當受騙。（報系資料照片）

聯邦司法部 宣布，來自喬治亞州的45歲男子Akinwunmi Agbayewa因為觸犯詐騙 與洗錢將入獄服刑，並繳回770萬元不法所得。被害者雖然全美都有，但多數是加州 長者。

Akinwunmi Agbayewa與同夥利用假名與受害者聯絡，透過郵件或電話告知長者他們中了樂透或抽獎，但要領獎必須先付一筆稅金或費用，許多長者信以為真就寄了支票或匯款，最後才發現根本沒有所謂的這種樂透或抽獎。

鑒於這類針對長者的詐騙越來越多，加州樂透局特別公布預防須知，避免再度有人受害。第一，加州樂透的中獎者，稅金是領獎後交給聯邦國稅局（IRS），加州樂透不會要求中獎者先支付稅金或款項。

第二，除非加州樂透的中獎人已經要求領獎，彩券局人員不會知道誰中了獎，還跟當事人連絡。更何況，如果從未參加過這種樂透或抽獎，根本就不會中獎，因此如果當你覺得「怎麼會有這種好事時」，這就一定是詐騙。

第三，如果要買樂透或彩券，一定要跟合格的經銷商買，才不會被地下組織詐騙。

加州樂透的專線為1-800-LOTTERY，可以為擔心受騙者解惑。聯邦司法部也有網頁與長者服務專線1-833-372–8311。