我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超強颶風伊恩襲來 全美單周「超過5000航班被取消」

北加屋崙校園大規模槍擊 6人中彈 4校封鎖

假樂透橫行 加州耆老受害多

編譯組／綜合報導
樂透要向合法經銷商購買，避免上當受騙。（報系資料照片）
樂透要向合法經銷商購買，避免上當受騙。（報系資料照片）

聯邦司法部宣布，來自喬治亞州的45歲男子Akinwunmi Agbayewa因為觸犯詐騙與洗錢將入獄服刑，並繳回770萬元不法所得。被害者雖然全美都有，但多數是加州長者。

Akinwunmi Agbayewa與同夥利用假名與受害者聯絡，透過郵件或電話告知長者他們中了樂透或抽獎，但要領獎必須先付一筆稅金或費用，許多長者信以為真就寄了支票或匯款，最後才發現根本沒有所謂的這種樂透或抽獎。

鑒於這類針對長者的詐騙越來越多，加州樂透局特別公布預防須知，避免再度有人受害。第一，加州樂透的中獎者，稅金是領獎後交給聯邦國稅局（IRS），加州樂透不會要求中獎者先支付稅金或款項。

第二，除非加州樂透的中獎人已經要求領獎，彩券局人員不會知道誰中了獎，還跟當事人連絡。更何況，如果從未參加過這種樂透或抽獎，根本就不會中獎，因此如果當你覺得「怎麼會有這種好事時」，這就一定是詐騙。

第三，如果要買樂透或彩券，一定要跟合格的經銷商買，才不會被地下組織詐騙。

加州樂透的專線為1-800-LOTTERY，可以為擔心受騙者解惑。聯邦司法部也有網頁與長者服務專線1-833-372–8311。

加州 詐騙 司法部

上一則

機場滿意度調查 洛杉磯2機場排名倒數 舊金山第二佳

下一則

華童首開飛機 震撼體驗失重感覺

延伸閱讀

油價持續攀升 加州每加侖均價28日破6元

油價持續攀升 加州每加侖均價28日破6元
加州華女被指控從雇主偷走了逾100萬

加州華女被指控從雇主偷走了逾100萬
補貼通膨 中產階級退稅10/7開始匯款

補貼通膨 中產階級退稅10/7開始匯款
紐森簽署十多項新墮胎法 拒禁官員起訴流產婦女

紐森簽署十多項新墮胎法 拒禁官員起訴流產婦女
加州公私立高中 2023前十名揭曉

加州公私立高中 2023前十名揭曉
加州偷觸媒轉化器難轉賣

加州偷觸媒轉化器難轉賣

熱門新聞

爾灣光譜園區蘋果電腦搶案現場，遠處全身黑衣男子為搶匪。（截圖自Tarek Jadeba視頻）

眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶

2022-09-25 16:09
中美關係惡化，「最堅守的中國人」近期大量移民南加州。（示意圖，Unsplash.com）

中美交惡 鐵桿華人潤南加 快速移民申請驟增

2022-09-24 02:20
南加有華女9月初感染新冠，與丈夫沒有分房睡，長達10多天的密切接觸後，華女的丈夫竟沒被傳染新冠。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？

2022-09-27 21:12
詐騙集團設計的貨幣交易網站應用程式功能完整，張先生曾測試提款過程順利，有如銀行的電子轉帳一般。（記者蕭迪玉╱攝影）

又是殺豬盤 華人退休工程師「投資」加密貨幣 被騙30萬元

2022-09-22 20:01
林詣彬售出洛杉磯市中心的一處閣樓（loft）。（圖片來源NeueFocus）

「玩命關頭」系列華裔導演洛市中心康斗售出 打破紀錄

2022-09-25 16:44
李同玖向空服員揮拳（拍攝者：Barrie Livingstone 影片截圖）

越裔男毆打空服員 若定罪最高20年監禁

2022-09-23 18:19

超人氣

更多 >
1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚

1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚
研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智

研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智
川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發

川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發
不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷