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明年玫瑰公主 3華裔少女入圍

記者丁曙／巴沙迪那報導
巴沙迪那地區28位少女入圍2023年玫瑰公主決賽陣容。（Photo courtesy of the Tournament of Roses，玫瑰錦標賽組委會提供）
巴沙迪那地區28位少女入圍2023年玫瑰公主決賽陣容。（Photo courtesy of the Tournament of Roses，玫瑰錦標賽組委會提供）

2023年玫瑰公主皇室決賽選手（Royal Court Finalists）27日（周二）下午揭曉，公民商業銀行（Citizens Business Bank）公布了28名少女入選，包括五名亞裔（包含三名華裔），她們將角逐玫瑰七公主。玫瑰錦標組委會將於10月3日（周一）公布2023年七位玫瑰公主芳名。

當日下午玫瑰宮南門開啟，28位少女在大理石階梯上分列三行，胸前別著編號，綻開燦然的微笑，展現亮麗的倩影，留下美妙的畫面。28位決賽選手分別來自巴沙迪那地區的33所高中，她們參加了面試過程，從上千名報名者中脫穎而出，27日下午集體亮相，人人期待在本屆玫瑰公主榜上留下芳名。

進入決賽的三位華裔女少分別是Kaitlyn Huang ，編號14 , 弗林楚奇聖心高中（Flintridge Sacred Heart Academy）；Sydney Yee，編號37， 亞凱迪亞高中（Arcadia High School）；Lyric Woo，編號125，西嶺高中（Westridge School）；以及韓裔少女Alexis Kim，編號41，巴沙迪那多元科技高中（Pasadena Polytechnic）；越裔少女Kianna Le，編號276， 天普市高中（Temple City High School）。

本屆玫瑰公主評審委員會，根據參賽者的演說能力、形像儀態、學業成績、社區服務和個性特點，經過三輪面試甄選確定28人決賽陣容，並將於10月3日公布本届玫瑰七公主芳名。

本屆玫瑰皇室將乘坐花車參加2023年1月2日 （周一）舉行的第134屆玫瑰遊行，和第109屆玫瑰碗足球比賽，以及擔任玫瑰錦標賽、巴沙迪那社區和大洛杉磯地區的親善大使。

華裔 面試 遊行

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