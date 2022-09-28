喜瑞都復甦 加州模範城市風範再現

喜瑞都市長武文章（右）發表疫情後首份市情咨文，指出經濟復甦財稅大增傳統回歸，模範城市再現。（喜瑞都市府提供）

喜瑞都 市（Cerritos）市長武文章（Chuong Vo）近日發表了自疫情大流行以來的首份市情咨文（State of the City），強調城市經濟快速復甦，市府財稅收入顯著增加，多個建設項目有序推進，傳統文化活動回歸，加州 模範城市風範再現。

武文章21日在喜瑞都表演藝術中心（CCPA）舉行的喜瑞都商會年度活動上，發表市情咨文。他指出，喜市繼續從 2020年開始的大流行造成的企業關閉中復甦。喜市2022年1月到3月的銷售稅收入與2021年同比增加26.8%。2021年的銷售稅總收入，在加州539個機構中排名第43位。

他指出，今年3月完成了183街一棟市府產業的改造，現租給 Revolve Clothing，也是一家成功的在線服裝、配飾和鞋類公司，一直是喜市25大銷售稅大戶之一。還有，兩間目標（Target）商場、Norm Reeves 現代超級商店，和Christensen購物中心完成了升級改造。之前玩具反斗城 (Toys R Us)占用的大樓已完成改造，現在是亞馬遜生鮮（Amazon Fresh）。

武文章強調將開展的建設項目和城市活動。在商業發展方面，包括市府與喜瑞都起亞汽車 （Kia of Cerritos）的現有租賃協議再延長十年直至2045年。此外，喜瑞都汽車廣場（Cerritos Auto Square）於2021售出約5萬7500輛汽車。

在市政服務方面，市府並在考慮建立一個可供所有居民使用和享受的潛在社區花園，為居民提供一個種植新鮮水果、蔬菜和植物的地方。

在文化服務方面，喜瑞都表演藝術中心(CCPA)將迎來自疫情後的第一個完整演出季，並且慶祝該中心創建30周年。多個知名表演藝術團體的門票已開始發售，可上網cerritoscenter.com訂購。廣受歡迎的「聖誕老人節日花車」（Santa's Holiday Float）今年回歸，將於12 月巡遊全市，為社區帶來季節的問候。

此外，市議會批准了「向公共安全服務致敬」（Tribute to Public Safety）的雕塑設計，未來放置在喜瑞都警分局前。該組雕塑作品包括警員、消防員和警犬（K-9），9/11 紀念館和一根紀念柱，緬懷因公殉職的人們。