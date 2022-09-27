南加台灣婦女會組「Team Taiwan」 為乳癌防治健走

大家精神抖擻一起健走。（橙縣僑教中心提供）

北美台灣婦女會南加 分會(NATWA)已經連續十幾年以 「Team Taiwan」 隊名，參加柯曼（Susan G. Komen）防治乳癌基金會9月25日在新港灘（Newport Beach）舉辦的「2022 Komen Orange County MORE THAN PINK Walk」募款健走活動。

台灣隊由大洛杉磯台灣會館台灣學校校長林淑卿組隊，集結台美菁英協會橙縣 分會(Taiwanese American Profession, TAP OC) 會員，共30幾位老中青三代以Team Taiwan參加健走三哩路，除兼顧會員運動健康外，透過參與社區主流活動讓更多人認識台灣，沿路並呼喊著「Team Taiwan！Number One」，幫台灣做最好的宣傳。

橙縣僑教中心主任蕭蓓如也前來參加，表示她的好朋友也是因為癌症 去世，看到許多參與者在背後貼著紀念的家人或朋友的名字，更讓她體認珍惜健康的重要，她感謝北台灣婦女會邀請，提升台灣能見度又讓僑界走入主流。

創辦人Nancy G. Brinker為了紀念姊姊柯曼（Susan G. Komen）年紀輕輕就乳癌去世 ，所以希望透過健走馬拉松募款幫助乳癌防治及醫療研究，她的善心從南加開始擴展到全美甚至世界各地，捐款也從最初的200美元和一個裝滿潛在捐贈者姓名的鞋盒，現已發展成為世界上最大、抗擊乳腺癌的非營利性資金來源。迄今，已經在全世界 60多個國家投資超過33億美元，用於開創性研究、社區健康宣傳和計劃。