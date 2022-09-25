許希聖傳授種有機蔬果

許希聖分享自己種的青棗。（記者張宏╱攝影）

雅號「花哥」的園藝達人許希聖在洛杉磯華人 社區耳熟能詳，24日他為「自耕健康講座」帶來了「銀髮族居家有機園藝的喜樂」。會場聚集了來自四面八方的花哥粉絲，大家利用空隙請教種植並合影。

許希聖說，他是世界日報二、三十年的粉絲，每天早上都會閱讀，這是他的精神食糧。他主持講座除了鼓勵大家做園藝，主要是推廣有機種植，不用化學農藥少用肥料。蔬菜 水果有蟲，代表是有機種植。買的蔬果除非是有機種植，不然會有很多殘餘農藥和化肥，尤其超市的蘋果 和香蕉看起來很漂亮，但從開花就噴農藥，怎麼洗也洗不掉。

演講結束後大家還圍著花哥詢問。（記者張宏╱攝影）

他分享自己種的楊桃和龍眼，引得大家嘖嘖稱讚。他說，除了當日講座作為抽獎的植物，其它都很好種且值得種。像種盆栽韭菜能吃十年，第一二年長得比較細，收成兩次施肥一次。每個七天收成一次，不收割就老了。足夠陽光和水就能經常有韭菜吃。龍鬚菜是佛手瓜嫩苗，也很值得種和容易種，他家的已經吃了八年。或者去墨西哥店買佛手瓜，培養兩個月就能種。收成龍鬚菜要用手摘，不要用剪刀，多澆水，一年四季都可以吃。

他說，華人要種的葡萄就是巨峰葡萄，另外玫瑰香葡萄吐出來還有玫瑰餘香。葡萄用盆子種，多插幾個竹竿就可種。芭樂樹下面葉子要狠狠拔，多餘葉子拔掉就長得好。他的芭樂品種甜中帶酸，更加健康。 許希聖（右二）和粉絲合影。（記者張宏╱攝影）

有很多朋友詢問百香果種植，花哥說，百香果有一個暱稱叫搖錢樹，他從來不施肥，但是收成很好，要記得一定要搭好架子，且不能和其他水果蔬菜種在一起。要有足夠空間，不要讓它爬到其他果樹上。 一名從芳塔那專程來看許希聖的長者粉絲。（記者張宏╱攝影）

他分享說，他買了黑蘋果，但是一直長不好，原來以為是冬天不夠冷，後來才發現需要另外一種蘋果來傳花粉，因此說明書要仔細看。