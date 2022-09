亞裔名人堂出專輯 贊助創傷計劃

亞裔名人堂CEO謝明錦(左一),和洛杉磯加大(UCLA)David Geffen醫學院神經外科系主任廖敏妃(Linda Liau,左三)夫婦等人合影。(記者張宏/攝影)

亞裔 名人堂(Asian Hall Of Fame)9月22日舉辦第二張慈善新專輯《Down by the Water》的私人預覽活動。這張專輯將於2023年年初正式發行,其收益將用於支持腦損傷患者和研究腦創傷計劃,同時幫助仇恨犯罪和人口販賣的亞裔倖存者。

專輯預覽派對在格蘭岱(Glendale)的Robby Krieger工作室舉辦。活動以中秋節為主題,葛萊美 獎藝術家和洛杉磯音樂家現場表演。活動收益將用於幫助新成立的健康科學協會(Health Science Guild),協會資助洛杉磯加大 神經外科等組織。

亞裔名人堂總裁兼首席執行官謝明錦(Maki Mae)表示,亞裔名人堂在就當今社會面臨的一些最重要的問題採取行動。在去年發布第一張專輯獲得成功後,再次發行第二張專輯,探討目前亞裔面臨更困難的問題。

她表示,這張唱片用感性的聲音吸引聽眾,同時放大潛藏的暗流。幾首歌曲提醒人們對社會正義、暴力甚至人口買賣的認知,音樂錄影帶更能反映人們心裡的暗流。

這是亞裔名人堂發布的第二張錄音室專輯,專輯在Robby Krieger的工作室錄製,由音樂總監Ed Roth製作、編曲和演奏。這張唱片將於明年年初發行,以參選葛萊美最佳傳統流行歌手獎、年度製作人、年度Engineer和其他類別的獎項。

洛杉磯加大(UCLA)David Geffen醫學院神經外科系主任廖敏妃(Linda Liau)夫婦,帶領洛杉磯加大醫生團隊出席。