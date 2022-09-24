亞裔名人堂出專輯 贊助創傷計劃

亞裔名人堂CEO謝明錦（左一），和洛杉磯加大（UCLA）David Geffen醫學院神經外科系主任廖敏妃（Linda Liau，左三）夫婦等人合影。（記者張宏/攝影）

亞裔 名人堂（Asian Hall Of Fame）9月22日舉辦第二張慈善新專輯《Down by the Water》的私人預覽活動。這張專輯將於2023年年初正式發行，其收益將用於支持腦損傷患者和研究腦創傷計劃，同時幫助仇恨犯罪和人口販賣的亞裔倖存者。

專輯預覽派對在格蘭岱（Glendale）的Robby Krieger工作室舉辦。活動以中秋節為主題，葛萊美 獎藝術家和洛杉磯音樂家現場表演。活動收益將用於幫助新成立的健康科學協會（Health Science Guild），協會資助洛杉磯加大 神經外科等組織。

亞裔名人堂總裁兼首席執行官謝明錦（Maki Mae）表示，亞裔名人堂在就當今社會面臨的一些最重要的問題採取行動。在去年發布第一張專輯獲得成功後，再次發行第二張專輯，探討目前亞裔面臨更困難的問題。

她表示，這張唱片用感性的聲音吸引聽眾，同時放大潛藏的暗流。幾首歌曲提醒人們對社會正義、暴力甚至人口買賣的認知，音樂錄影帶更能反映人們心裡的暗流。

這是亞裔名人堂發布的第二張錄音室專輯，專輯在Robby Krieger的工作室錄製，由音樂總監Ed Roth製作、編曲和演奏。這張唱片將於明年年初發行，以參選葛萊美最佳傳統流行歌手獎、年度製作人、年度Engineer和其他類別的獎項。

洛杉磯加大（UCLA）David Geffen醫學院神經外科系主任廖敏妃（Linda Liau）夫婦，帶領洛杉磯加大醫生團隊出席。