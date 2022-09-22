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ZAIA打造舒適美感 提升增值空間

洛杉磯訊
ZAIA建築公司設計的天津萬麗泰達酒店。（ZAIA建築公司提供）
ZAIA建築公司設計的天津萬麗泰達酒店。（ZAIA建築公司提供）

曾在美中兩地完成多項知名建築設計和營建的阿亞（ZAIA）建築公司，將為22、23日兩天的洛杉磯第四屆建材裝修大展帶來最新的建築和設計理念，為民眾的居住空間提供更高的便利、舒適和美感，同時提升民宅建築銷售市場增值空間。

ZAIA國際集團董事長ZAIA解表示，登陸美國加州雖然只有短短兩年，但之前在中國商業和民用建築和裝修裝飾界縱橫30年，擁有豐富的建築和設計經驗和許多優秀作品，包括天津萬麗泰達酒店、以佛教為主題的旅遊文化景區、碧桂園時光小鎮、天津河東阿亞國際度假酒店等。他們的建築理念不僅是建造建築物，更希望通過建築和設計為民眾帶來有品味的生活。

多年來，他們提供新屋建造，整屋精緻裝修，餐飲以及民宿裝修等等，提供民眾傳統、現代或前衛的多種風格選擇。她表示，不合理不規範的房屋格局，常常會造成民眾日常生活和起居的生活不便，甚至障礙，無形中減少了大家居家生活的有效空間，所以在房屋設計改造時，根據生活起居路線設計建築和室内裝修，對提高民眾的生活品質非常重要。

ZAIA公司發言人表示，他們不久前應邀為杭廷頓灘的一幢海濱豪宅做整體改造和裝修，改善不合理的佈局，結果房產增值1.5倍。

發言人指出，家庭裝修不是冰冷冷的報價和施工，在他們看來，更重要的是契約精神和售後服務，從設計、建造、内裝、軟飾一條龍，能夠讓屋主省卻許多煩惱。

該公司不僅擁有像工程總監Antonio唐那樣的建築行業資深前輩，也有Zoey Xie那樣的90後前衛室内設計師，充滿靈感和創意，尤其在室内裝修的内轉軟飾方面，特別拿手。

ZAIA解介紹自己的創業經歷和企業背景。她表示， ZAIA集團自1994年創辦以來，一直秉承「為大眾創造品質生活」的企業宗旨，遵循「誠實、自信、積極、樂觀」的企業精神，至今，ZAIA已成為一家集房地產、酒店、餐飲、傳媒等多個行業為一體的企業集團。

她表示，2014年ZAIA作為天使投資人，在中國投資了首家GensBox創新工場，專為那些有創業思路和理念、但苦於條件有限的青年們設計的創業平台。經過與創業者多年的努力，目前在中國國內多個城市設立了20多個創新工場，孵化初創型企業300餘家。 2018年GensBox創新工場在洛杉磯成立，卻恰逢新冠肺炎肆虐全球，工期一再延期，歷時兩年，很高興GensBox LA 創新工場終於戰勝疫情，在洛杉磯順利開業，夢想成真。

ZAIA建築公司設計的天津河東阿亞國際度假酒店。（ZAIA建築公司提供）
ZAIA建築公司設計的天津河東阿亞國際度假酒店。（ZAIA建築公司提供）
ZAIA建築公司總裁ZAIA解。（ZAIA建築公司提供）
ZAIA建築公司總裁ZAIA解。（ZAIA建築公司提供）

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