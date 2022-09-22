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羅斯密華美雞鴨欄 獲頒企業獎

記者張宏/洛杉磯報導
位於羅斯密（Rosemead）的華美雞鴨欄中心(CAL POULTRY VIKON)，日前獲得加州眾議會第49選區年度最佳企業獎（Business of the Year）。（記者張宏／攝影）
位於羅斯密（Rosemead）的華美雞鴨欄中心(CAL POULTRY VIKON)，日前獲得加州眾議會第49選區年度最佳企業獎（Business of the Year）。（記者張宏／攝影）

位於羅斯密（Rosemead）的華美雞鴨欄中心(CAL POULTRY VIKON)，日前獲得加州眾議會第49選區年度最佳企業獎（Business of the Year）。眾議員方樹強（Mike Fong）19日為其頒發獲獎證書，感謝其多年來服務社區。

方樹強表示，華美雞鴨欄中心獲得年度企業，本來頒獎宴上個月在沙加緬度舉行，但華美雞鴨欄中心因有狀況未能到場領獎。為了表達鼓勵，他親自到場頒獎， 華美雞鴨欄中心在社區經營多年，其提供的雞鴨服務了很多家庭，作為年度最佳中小企業實至名歸。

華美雞鴨欄中心老闆胡祥歡是越南華僑。他表示，從90年代成立雞鴨欄中心已走過三十多年歲月，一路見證華人社區的成長壯大。客人主要來自聖蓋博谷地區，不僅有華人也有西裔。疫情期間生意影響有限，員工也都留在崗位。

胡祥歡的兒子、總經理胡達華表示，感謝方樹強頒發這個獎，這對企業是一種鼓勵和榮譽。未來會繼續服務社區，為大家提供新鮮的雞鴨產品。

羅斯密商會執行長冉瑞宜表示，這是商會會員第一次被評為年度最佳企業，商會對此感到非常興奮，並想藉此機會表達商會對方樹強在幫助當地企業蓬勃發展方面支持的感謝。

位於羅斯密的華美雞鴨欄中心(CAL POULTRY VIKON)總經理胡達華（左...
位於羅斯密的華美雞鴨欄中心(CAL POULTRY VIKON)總經理胡達華（左）和老闆胡祥歡（右），獲得加州第49選區眾議員方樹強（中）頒發的年度最佳企業獎（Business of the Year）。（記者張宏／攝影）

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