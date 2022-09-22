羅斯密華美雞鴨欄 獲頒企業獎

位於羅斯密（Rosemead）的華美雞鴨欄中心(CAL POULTRY VIKON)，日前獲得加州眾議會第49選區年度最佳企業獎（Business of the Year）。（記者張宏／攝影）

位於羅斯密（Rosemead）的華美雞鴨欄中心(CAL POULTRY VIKON)，日前獲得加州 眾議會第49選區年度最佳企業獎（Business of the Year）。眾議員方樹強（Mike Fong）19日為其頒發獲獎證書，感謝其多年來服務社區。

方樹強表示，華美雞鴨欄中心獲得年度企業，本來頒獎宴上個月在沙加緬度舉行，但華美雞鴨欄中心因有狀況未能到場領獎。為了表達鼓勵，他親自到場頒獎， 華美雞鴨欄中心在社區經營多年，其提供的雞鴨服務了很多家庭，作為年度最佳中小企業實至名歸。

華美雞鴨欄中心老闆胡祥歡是越南 華僑。他表示，從90年代成立雞鴨欄中心已走過三十多年歲月，一路見證華人 社區的成長壯大。客人主要來自聖蓋博谷地區，不僅有華人也有西裔。疫情期間生意影響有限，員工也都留在崗位。

胡祥歡的兒子、總經理胡達華表示，感謝方樹強頒發這個獎，這對企業是一種鼓勵和榮譽。未來會繼續服務社區，為大家提供新鮮的雞鴨產品。