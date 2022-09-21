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加州台聯會 10月9日蒙市慶雙十

記者張庭瑜／艾爾蒙地市報導
加州台灣同鄉聯誼會會長王竹青講解活動當日細節。（記者張庭瑜/攝影）
加州台灣同鄉聯誼會會長王竹青講解活動當日細節。（記者張庭瑜/攝影）

加州台灣同鄉聯誼會將於10月9日(周日)舉行雙十國慶升旗典禮，該會9月20日預告多項精彩活動，包括旗隊進場、和平鴿釋放、舞龍歌舞、家鄉美食攤位等。 會長王竹青表示，當日活動會如同園遊會一般歡樂好玩，歡迎大家參加。

加州台灣同鄉聯誼會歷年來都在蒙特利公園市巴恩斯公園舉辦雙十升旗典禮，往年都吸引上千位南加州僑界各社團的僑胞，聚集在該公園慶祝中華民國雙十國慶。升旗典禮將於10月9日(周日)上午10時10分舉行，但活動將由早上９時展開，家鄉美食展則將於上午11時開始到中午12時20分結束。

駐洛台北經文處副處長林暉程表示，今年南加州僑界舉辦多項慶祝中華民國台灣111年的國慶活動，其中由加州台灣同鄉聯誼會舉辦的國慶升旗典禮更是歷史悠久，歡迎僑胞踴躍參加國慶活動，展現對自由民主制度的支持。

加州台灣同鄉聯誼會合影。（記者張庭瑜/攝影）
加州台灣同鄉聯誼會合影。（記者張庭瑜/攝影）

他並提及國慶的價值及意義，指出民主的價值貴在享有自由選擇的權利，參加慶祝中華民國誕生的國慶活動，代表著對華人世界唯一完全自由民主國家的堅定支持，台灣的自由民主制度也是全球華人世界的驕傲與希望所在。今年雙十國慶主題為「守土衛國，你我同行」，面對專制政權的侵略與威脅，感謝僑胞將熱烈參加中華民國國旗旗海飄揚的升旗典禮，珍惜創建中華民國成為亞洲第一個自由民主國家的精神，一起守護台灣、捍衛民主價值。

林暉程副處長致詞時，不忘感謝加州台灣同鄉聯誼會年年舉辦升旗典禮。（記者張庭瑜/攝...
林暉程副處長致詞時，不忘感謝加州台灣同鄉聯誼會年年舉辦升旗典禮。（記者張庭瑜/攝影）

林暉程也感謝加州台灣同鄉聯誼會年年在距離母國6800英里的美國，堅持不懈的舉辦國慶升旗典禮，積極服務僑社，也參與主流社會並團結鄉親，長期支持中華民國台灣。

王竹青表示，雙十升旗典禮從1979年起連續44年不間斷持續舉辦至今，也變成每年的指標性活動之一，讓僑胞在10月來臨之際都有屬於中華民國的國慶慶典可以參與。今年活動預估有20個不同種類的小吃攤，與其他活動不同的是，當日食物將以試吃份量提供給民眾，民眾只需以品嚐券繳交給攤位，並在活動尾聲投票給最喜歡的攤位即可。攤位則在活動最後由評委及民眾票數評比出不同獎項。

當天除了壓軸的升旗典禮之外，也將有國歌演唱、釋放和平鴿、切蛋糕等精彩活動。歡迎民眾一同參與、慶祝國慶。

當天出席說明會，尚有洛杉磯華僑文教服務中心陳敏永主任、羅省中華會館鄺松齡主席、世界越棉寮華人團體聯合會梁永泰主席、世界越柬寮華人團體聯合會羅明代表等人，並都預祝活動順利。

中華旗隊前隊長沈露茜談過往經驗。（記者張庭瑜/攝影）
中華旗隊前隊長沈露茜談過往經驗。（記者張庭瑜/攝影）

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