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南加高球賽慶雙十 祝禱台灣平安度過震災

記者張庭瑜/惠提爾市報導
南加州中華民國高爾夫球聯合會會員合影。（記者張庭瑜/攝影）
南加州中華民國高爾夫球聯合會會員合影。（記者張庭瑜/攝影）

加州中華民國高爾夫球聯合會19日在洛杉磯縣惠提爾市（Whittier City）舉辦「國慶盃高爾夫球比賽」與成員們一同慶祝雙十國慶，並歡送駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長林暉程榮升夏威夷經文處處長。

高爾夫球聯合會成立迄26年，期間國慶盃高爾夫球比賽不但沒有中斷過，也成為聯合會招牌活動之一，而今年的慶祝活動更是恰逢中華民國111年國慶，讓活動更具紀念意義，贏家更是可獲得BMW或是華航來回機票。讓現場近120位的球友摩拳擦掌，準備好大展身手。

林暉程表示，國慶活動也是緬懷眾多愛國烈士所犧牲才能建立起的中華民國，也感念他們的無私奉獻。如同高爾夫球球技，透過不斷揮桿挑戰，逐漸建立信心的過程，就像台灣面臨中國大陸日益威脅，以克制替代衝突、維持區域和平，也在疫情間成功以民眾防疫成就讓國際間刮目相看，也肯定中華民國的努力。而在聽聞台灣近期6.8級的大地震，也為他們祝禱祈福、希望地震災民能平安渡過。

林暉程談敘國慶意義。（記者張庭瑜/攝影）
林暉程談敘國慶意義。（記者張庭瑜/攝影）

南加州高爾夫球聯合會會長江瑞瀛表示，今年也是他最後一年以會長身分舉辦這場比賽，除了感謝僑界球友們的熱烈支持之外，也很榮幸能讓這場活動扮演僑界與政府的連接橋樑。並祝福球友們能透過這次活動以球會友、彼此交流。

主辦單位同時宣布兩項好消息：一、擔任副處長一職多年的林暉程將榮調至夏威夷檀香山經文處任職。二、高爾夫球聯合會將由現任雅美會計研究發展基金會執行長葉俊麟接棒。葉俊麟表示，自己將傳接聯合會優良傳統、接力帶領協會發展。稍後，由林暉程、江瑞瀛、前中華民國駐美代表袁健生、高球聯合會前會長邱垂煌和陳玲華等人開球。

洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永、前會長陳政吉、世華南加州分會會長裴映棋、台灣會館董事長陳柏宇等嘉賓皆出席比賽。

林暉程代表開球。（記者張庭瑜/攝影）
林暉程代表開球。（記者張庭瑜/攝影）

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