加州首出台保護兒童線上隱私法

加州州長紐森（Gavin Newsom）日前表示，加州將成為第一個要求線上公司將兒童安全放在首位的州。（abcnews）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）日前表示，加州將成為第一個要求線上公司將兒童安全放在首位的州。他已簽署法案，禁止這些公司對兒童進行剖析，或以可能傷害兒童身心的方式使用個人訊息。

ABC 7電視台報導，紐森在聲明中稱，「我們正在加州採取積極行動，保護孩童健康福祉」，身為四名孩童的父親，他熟悉孩子在網路上遇到的問題。

該法要求提供對兒童有吸引力的線上服務科技公司，遵循旨在確保兒童安全的適齡設計準則，提供對兒童有吸引力的線上服務、產品或功能前，公司需向加州檢察長提交「數據保護影響評估」（data protection impact assessment）。

臉書（Facebook）母公司Meta表示，對該法某些規定感到擔憂，但與立法者一樣，他們目標是確保兒童網路安全。

這項法案以英國 類似法規為藍本。該法合著者，民主黨籍加州眾議員威克斯（Buffy Wicks）表示，英國自該法生效以來的一年裡，美國一些最有價值科技公司，已開始替兒童的最佳利益重新設計其產品。

「如今，我們也可確保他們替加州青年人做同樣的事，希望嘉惠全國年輕人」他說。

然這項法律遭到包括娛樂軟體協會（Entertainment Software Association）在內的聯盟反對，該聯盟稱，該法有一個「過度包容的標準，影響到的網站和平台，會比必要的多得多。」

上述法案，是紐森簽署的第二項突破性線上保護法。此前的法案要求社交媒體公司提供詳細資訊，說明如何以及何時刪除包括仇恨言論在內，令人不安的內容。

而第三項同樣針對線上保護相關法案，今年仍未能於議會上通過。該法禁止社交媒體公司採用知道會導致兒童上癮的功能。

倡導兒童權益的非營利組織常識媒體（Common Sense Media）執行長斯泰爾（Jim Steyer）表示，紐森簽署的法案，是對抗大型科技方面必要和積極的一步。

這項保護線上兒童法，也引起紐森妻子Jennifer Siebel Newsom共鳴。她表示「科技成癮對我們孩子心理健康產生的影響，令我感到擔憂。」