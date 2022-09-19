洛城新語／加州發通膨紓困金 是好事嗎？

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由於通貨膨脹 飆升，加州 將於10月發放通膨紓困金 。根據收入高低以及家中子女多少，每人可獲得200元至1050元不等的紓困金支票。然而這一看似對民眾利好的政策，不僅對抗通膨如杯水車薪，一輪輪紓困金的發放，還有可能加重通貨膨脹。

根據這項紓困金發放計畫，完成2020年所得稅申報的加州居民，個人年收入在25萬元以下，共同申報不超過50萬元的，都可獲得這筆紓困金。年收入越低，獲得的越多，收入最低一檔為：個人年收入低於7萬5000元的納稅人，每人可獲得350元。個人收入大於7萬5000元低於12萬5000元的，可獲得250元，超過12萬5000元的，可獲得200元。

拋去有子女的家庭不說，低收入個人最多只能拿350元。如今350元能做什麼呢？可能夠去一、兩趟好市多，或者加油四、五次，連付夠一次房租都難。這樣的通膨紓困金計畫，對於如今高通膨物價，簡直杯水車薪。

紐森的通膨紓困金支票，可能會搏得一部分加州居民的好感。但稍微有點經濟常識的民眾，絕不會買帳。2022年5月通膨指數到達8.6%，過去一年的通膨是近40年來最高。有研究發現，當民眾入袋一筆這樣的意外之財時，大部分人會立刻花掉，而不是存起來。如今通膨的主要原因是供應趕不上需求。得到紓困金後的民眾，花錢就是增高需求，這時如果供應沒有跟上，需求變更大，則會加重通貨膨脹。

這次加州的通膨紓困金，總耗資95億元。除了加州，全美科羅拉多，德拉瓦、喬治亞、夏威夷、愛達荷、伊利諾和緬因等共15個州進行類似的通膨紓困金計畫。全美如此大規模的紓困金發放，很難不對經濟造成影響。

加州在發救濟金上是出了名的大方。疫情期間至少發放了兩輪救濟金。除了這兩筆救濟金，民眾還可以申請失業救濟金。如此大方地「撒錢」，一個很明顯的副作用就是沒有人願意出來找工作。導致餐館、食品包裝業、旅遊業等招不到員工，這更導致經濟上供應乏力。如今通膨紓困金一下來，恐怕又有人不想工作了。供應乏力，必然增加通膨壓力。

通膨紓困金的發放猶如「抱薪救火，薪不盡，火不滅。」與其給民眾發現金解決表面問題，不如花錢解決通膨的根本問題。根據位於華府的智庫兩黨政策中心經濟政策項目副主任Ben Gitis，想要解決通膨，政府應該花錢在發展勞動力上，這樣減輕勞力市場短缺帶來的供應緊張，或採取其他改善供應鏈的舉措，而不是直接發現金。

Carnegie Mellon大學教授Chester Spatt指出，供需問題才是目前通膨的根本問題。可以通過暫時減少商業稅收來增強地方企業競爭力，或者通過激勵政策增強勞動力工作的意願，如減少收入稅，解除疫情驅逐租客禁令，或者取消學生學貸減免計畫。