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客家鄉親秀美食 荷竹園歡聚一堂

記者張庭瑜╱洛杉磯綜合報導
客家鄉親及僑界人士到場與鄉親同樂。（巫秀珍提供）
客家鄉親及僑界人士到場與鄉親同樂。（巫秀珍提供）

美國加州客家聯合會與美國客家商會、美國客家婦女會，9月10日中秋節聯手舉辦「荷竹園慶中秋」活動，吸引100多人鄉親好友參加，盛況空前。

鄉親學習麻糬製作的方式。（巫秀珍提供）
鄉親學習麻糬製作的方式。（巫秀珍提供）

位於河濱市（Riverside）荷竹園農場的中秋歡慶活動，由美食教學與示範拉開活動序幕。並由美國客家婦女會馮玉庭會長分享「客家麻糬」及客家鄉親曾安娜（Anna Tseng）、 陳卡羅(Carol Chen )、溫秀桃等人，分享芝麻大餅、滷苦瓜、涼拌小菜、釀苦瓜等等客家菜製作方法。現場教學生動活潑，讓在場來賓歡笑之餘也從中收穫不少口袋菜譜。

主辦方也為現場鄉親提供道地的客家控肉竹筍、炒米粉、麻油飯和竹筍肉羹湯等客家佳餚，讓現場客家鄉親在滿足味蕾的同時，也一解鄉愁。

主辦方也特邀ECHO團隊和桐花合唱團，表演客家民謠及主持國台客語卡拉OK紅白PK賽，活動尾聲更舉辦抽獎活動，將整場活動拉到最高點。

許多客家鄉親到場支持。（巫秀珍提供）
許多客家鄉親到場支持。（巫秀珍提供）

美國加州客家聯合會會長巫秀珍表示：「荷竹園慶中秋」活動除了好吃的客家美食，還有講師傳授客家美食製作及稅務等活動。賓客齊聚一堂，欣賞國台客語的卡拉OK表演，一起感受闔家歡樂，以慰思鄉之情，歡度一個不一樣的中秋節。

駐台北經濟文化辦事處經濟組劉倫正組長、台灣貿易中心林鳳珠主任、洛僑中心副主任劉岱欣、世界華人工商婦女企管協會總會副總會長陳玲華、美國加州客家聯合會會前會長暨僑務委員江瑞瀛等嘉賓到場，與客家耆老鄉親歡度中秋。

加州 美食 華人

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