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世界衝浪賽 中華隊獻台灣沙 橙縣僑民加油打氣

橙縣訊
中華隊遊行時，橙縣僑胞夾道歡迎及加油。（橙僑提供）
中華隊遊行時，橙縣僑胞夾道歡迎及加油。（橙僑提供）

「2022 ISA WSG 世界衝浪大賽」（International Surfing Association World Surfing Games）9月16日在南加州橙縣杭廷頓灘（Huntington Beach）登場，台灣衝浪運動協會由領隊葉豐吉率領中華隊六位選手參賽。今年中華隊採奧會模式參賽，16日開幕式當天掌旗手邱晉豪舉著中華奧會旗帶領選手遊行，橙縣僑胞則熱情夾道歡迎，並高喊「台灣加油」，為中華隊選手打氣。

2022年世界衝浪大賽開幕式16日下午3時舉行，全球51個國家、247名選手在浪上競技，爭奪巴黎奧運的兩個參賽名額，中華隊今年有邱晉豪、尤佳琦、韓宗軒三位男子選手及鍾昀蓉、林宜臻、莊芸(Chuang, Yun)三位女子選手參賽。

橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如與僑團代表一起至開幕現場加油並參與遊行，周邊民眾也感受到台灣僑民的興奮熱情，一起大喊「Go Go Taiwan」。當天僑界參加開幕遊行者包括橙縣華人獅子會會長洪陳鋒、財務長楊怡文及前會長黃淑芳、橙縣僑界急難救助協會會長陳景星、柑縣台美商會前會長張欣珠夫婦、台大校友會前理事曾昭華夫婦、台美菁英協會橙縣分會文化部主席黃敬怡、柑縣台灣同鄉會成員。中華代表隊則準備來自台灣宜蘭無尾港的細沙參與開幕式世界之沙（Sand of the World），倒沙的瞬間在場僑民鼓掌歡呼，表達來自台灣的奔放熱情，希望讓大家更認識台灣。

蕭蓓如表示，衝浪比賽於2016年受國際奧林匹克委員會批准，於2020年東京奧運會首次上場，這次來的六位選手都相當認真與優秀，需要克服時差與掌握當地海浪特性，相當不容易。

目前中華隊男子選手尤佳琦經過9月17日的賽程，於9月18日敗部復活賽取得晉級資格，並當天即出戰晉級賽。

2022世界衝浪大賽即時比賽資訊鏈結：https://isasurf.org/event/2022-isa-world-surfing-games/；每日比賽結果資訊鏈結：https://olympics.com/en/news/2022-isa-world-surfing-games-day-1-results-livestream。

橙縣 遊行 東京奧運

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