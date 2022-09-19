天普市免費汽車充電站 10/1起收費

天普市充電站發布的告示。（記者張庭瑜/攝影）

天普 市(Temple City)議會9月6日決議，「報春花公園」（primrose park）免費汽車 充電站自10月1日起全面收費，將以不同時段進行收費，最低可達每千瓦（kwh）一小時以19分錢收費。

天普市市議會在6日通過第22-5625號決議，批准及確定自2020年12月9日開放至今的免費充電站開始收費，並於第22-5626號決議修改主費用和罰款時間表。

電動汽車充電站充電匯率將以南加愛迪生電力公司（Southern California Edison，以下間稱SCE）費率和10%的充電管理費為準，並以SCE實時費率進行實時更新。收費標準以夏季、冬季及每日不同時段收費，最高可達每千瓦（kwh）一小時以77分錢收費，最低可達每千瓦（kwh）一小時以19分錢收費。

充電站也將實施罰款措施，在充電結束後將有30分鐘寬限期讓駕駛人離開，若未及時離開，之後將以每30分鐘施以一元罰款計算。市議會預估充電站使用費及充電站罰款費，將為城市帶來2萬8800元收益，並將以此筆費用折抵充電站相關能源成本。