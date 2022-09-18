我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貴州大巴車翻覆27死20傷 網爆「車上都是拉去隔離的」

數十年最強風暴襲阿拉斯加 洪水沖斷房屋地基

毛利誠角逐鑽石吧市議員 打擊犯罪繪願景

記者楊青／鑽石吧報導
鑽石吧市議員第四區競選人毛利誠（Lee Mao），近日在家中舉辦小型選舉政見發表餐會，正式啓動選戰。（毛利誠提供）
鑽石吧市議員第四區競選人毛利誠（Lee Mao），近日在家中舉辦小型選舉政見發表餐會，正式啓動選戰。（毛利誠提供）

鑽石吧市議員第四區競選人毛利誠（Lee Mao），近日在家中舉辦小型選舉政見發表餐會，正式啓動選戰。鑽石吧市長劉敏兒（Ruth Low）、鑽石吧婦女會理事Sonja Reed、華人會計師葉俊麟，及社區代表和鄰居近50人站台支持。

鑽石吧市議員第四區競選人毛利誠（Lee Mao，右二），近日在家中舉辦小型選舉政...
鑽石吧市議員第四區競選人毛利誠（Lee Mao，右二），近日在家中舉辦小型選舉政見發表餐會，正式啓動選戰。（毛利誠提供）

鑽石吧市議員第四區競選人毛利誠（Lee Mao，中），近日在家中舉辦小型選舉政見...
鑽石吧市議員第四區競選人毛利誠（Lee Mao，中），近日在家中舉辦小型選舉政見發表餐會，正式啓動選戰。（毛利誠提供）

毛利誠介紹，1976年十歲時隨家人從台灣高雄移民來美，最初落脚沙加緬度，1989年獲沙加緬度州大生物學學士學位。雖然擁有科學學位，但一直對創業和商業發展有濃厚興趣。1989年，他從沙加緬度Weinstock百貨公司的區域銷售經理，晉升為洛杉磯地區百老匯家族商店的總採購（Weinstock百貨公司後來被梅西百貨收購），1991年因工作升遷，他和太太從沙加緬度搬到鑽石吧居住，兩人都愛上這座城市，在當地安居樂業至今近30年。

鑽石吧市議員第四區競選人毛利誠（Lee Mao），近日在家中舉辦小型選舉政見發表...
鑽石吧市議員第四區競選人毛利誠（Lee Mao），近日在家中舉辦小型選舉政見發表餐會，正式啓動選戰。（毛利誠提供）

鑽石吧市議員第四區競選人毛利誠（Lee Mao），近日在家中舉辦小型選舉政見發表...
鑽石吧市議員第四區競選人毛利誠（Lee Mao），近日在家中舉辦小型選舉政見發表餐會，正式啓動選戰。（毛利誠提供）

期間1996年，他創辦自己第一家公司；2000年，轉型面向全美的網路銷售公司。目前，他的公司擁有七名員工，主打居家和床上用品的零售。

鑽石吧市議員第四區競選人毛利誠（Lee Mao，中），近日在家中舉辦小型選舉政見...
鑽石吧市議員第四區競選人毛利誠（Lee Mao，中），近日在家中舉辦小型選舉政見發表餐會，正式啓動選戰。（毛利誠提供）

工作之餘，毛利誠在社區相當活躍，他擔任鑽石吧市25年總體規劃諮詢委員會（General Plan Advisory Committee）委員，每年為鑽石吧圖書館公益拍賣會提供拍賣品；從疫情開始每年為軍人家庭的孩子舉辦玩具捐助活動。他認為，應該為清寒人士做些事情，讓這個世界變得更美好。

鑽石吧市議員第四區競選人毛利誠（Lee Mao，右一），近日在家中舉辦小型選舉政...
鑽石吧市議員第四區競選人毛利誠（Lee Mao，右一），近日在家中舉辦小型選舉政見發表餐會，正式啓動選戰。（毛利誠提供）

鑽石吧市議員第四區競選人毛利誠（Lee Mao，左一），近日在家中舉辦小型選舉政...
鑽石吧市議員第四區競選人毛利誠（Lee Mao，左一），近日在家中舉辦小型選舉政見發表餐會，正式啓動選戰。（毛利誠提供）

他此次參選的主要政見包括加強公共安全，打擊犯罪，維護鑽石吧優質安全和城市環境；改善緩解交通壅堵，減少學生家長接送孩子上下學的時間與精神壓力；推動增加城市節日慶典和娛樂休閒活動，增加與市民聯絡平台；推動多元化商業發展，提供居民更多便利的用餐購物及娛樂的選擇。他認為，公眾事務是大家的事，民選官員要秉持公平公正公開理念為大家做事。他希望多年從商累積的經驗和為民服務的熱忱，能為鑽石吧建設帶來福祉。

鑽石吧市議員第四區競選人毛利誠（Lee Mao，前左二），近日在家中舉辦小型選舉...
鑽石吧市議員第四區競選人毛利誠（Lee Mao，前左二），近日在家中舉辦小型選舉政見發表餐會，正式啓動選戰。（毛利誠提供）

鑽石吧市議員第四區競選人毛利誠（Lee Mao），近日在家中舉辦小型選舉政見發表...
鑽石吧市議員第四區競選人毛利誠（Lee Mao），近日在家中舉辦小型選舉政見發表餐會，正式啓動選戰。（毛利誠提供）

劉敏兒在為毛利誠站台時强調，市議員為民服務熱忱和向心力的重要性，團結合作才能推動市政更好發展。她認為，毛利誠熱心參與市政與公益活動並願意為民眾服務，是市議員的最佳人選。鄰居Diane Sherwood也表示，毛利誠是一位熱忱為大家服務的好鄰居，在其任職「鑽石吧鄉村社區」（Diamond Bar the Country）的社區管委會主席期間，充分展現了領導力及服務大眾的熱忱。

鑽石吧市長劉敏兒（右一）為毛利誠選戰站臺。（毛利誠提供）
鑽石吧市長劉敏兒（右一）為毛利誠選戰站臺。（毛利誠提供）

鑽石吧第四選區居民亞裔和華人約占七成。毛利誠表示，900多個房子幾乎已走透透，未來兩個多月希望能以選區内最大的超市廣場作基地，認識更多選民，同時深入社區走街拜票。

鑽石吧市議員第四區競選人毛利誠（Lee Mao），近日在家中舉辦小型選舉政見發表...
鑽石吧市議員第四區競選人毛利誠（Lee Mao），近日在家中舉辦小型選舉政見發表餐會，正式啓動選戰。（毛利誠提供）

鑽石吧 華人 拍賣

上一則

從萬念俱灰到重拾希望 南加華人抗癌接力

下一則

加州通膨紓困金下月發放 合併年收低於15萬每人350元

延伸閱讀

蒙市圖書館調查社區需求 歡迎市民建言反饋

蒙市圖書館調查社區需求 歡迎市民建言反饋
角聲布碌崙福音中心開幕 擴大服務社區

角聲布碌崙福音中心開幕 擴大服務社區
鑽石吧房客遭驅逐 怒放火燒屋

鑽石吧房客遭驅逐 怒放火燒屋
洛縣鑽石吧1房客遭驅逐 憤而放火燒屋 案發社區華人多

洛縣鑽石吧1房客遭驅逐 憤而放火燒屋 案發社區華人多
鑽石吧長青會慶中秋400人歡聚 疫情以來人數最多、氣氛最熱烈

鑽石吧長青會慶中秋400人歡聚 疫情以來人數最多、氣氛最熱烈
熱心企業主毛利誠 打擊犯罪拚交通

熱心企業主毛利誠 打擊犯罪拚交通

熱門新聞

華女包包不見了，崩潰大哭。（視頻截圖）

包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭

2022-09-12 20:04
陳先生與同伴從賭場贏得的籌碼。（受訪者提供）

飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺

2022-09-14 13:45
中秋晚會跳艷舞乳貼阿公，醫曝「能增加免疫力」。（擷取自爆廢公社公開版）

世界晚報╱華翁中秋集體看辣妹艷舞 醫「能增加免疫力」

2022-09-11 21:04
加州屋崙華埠的牙醫徐麗麗8月21日遭劫匪槍殺。圖中白車為劫匪車輛。 （監控視頻截圖）

老師命喪美國 華婦不敢讓兒子留學

2022-09-15 02:20
洛杉磯溫莎山區大車禍的瘋狂車速130英里。（監控視頻）

洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里

2022-09-10 15:11
南加華人喜歡居住的聖伯納汀諾市被列為不適合退休城市。（聖伯納汀諾市臉書）

全美10個不適合退休地方 加州3城入列

2022-09-13 02:00

超人氣

更多 >
4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行

「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行
簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議

簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議
肅靜 威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲

肅靜 威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲
卡蜜拉與凱特婆媳關係如何？從這張圖或可看出

卡蜜拉與凱特婆媳關係如何？從這張圖或可看出