毛利誠角逐鑽石吧市議員 打擊犯罪繪願景

鑽石吧市議員第四區競選人毛利誠（Lee Mao），近日在家中舉辦小型選舉政見發表餐會，正式啓動選戰。（毛利誠提供）

鑽石吧 市議員第四區競選人毛利誠（Lee Mao），近日在家中舉辦小型選舉政見發表餐會，正式啓動選戰。鑽石吧市長劉敏兒（Ruth Low）、鑽石吧婦女會理事Sonja Reed、華人 會計師葉俊麟，及社區代表和鄰居近50人站台支持。

鑽石吧市議員第四區競選人毛利誠（Lee Mao，右二），近日在家中舉辦小型選舉政見發表餐會，正式啓動選戰。（毛利誠提供）

鑽石吧市議員第四區競選人毛利誠（Lee Mao，中），近日在家中舉辦小型選舉政見發表餐會，正式啓動選戰。（毛利誠提供）

毛利誠介紹，1976年十歲時隨家人從台灣高雄移民來美，最初落脚沙加緬度，1989年獲沙加緬度州大生物學學士學位。雖然擁有科學學位，但一直對創業和商業發展有濃厚興趣。1989年，他從沙加緬度Weinstock百貨公司的區域銷售經理，晉升為洛杉磯地區百老匯家族商店的總採購（Weinstock百貨公司後來被梅西百貨收購），1991年因工作升遷，他和太太從沙加緬度搬到鑽石吧居住，兩人都愛上這座城市，在當地安居樂業至今近30年。

鑽石吧市議員第四區競選人毛利誠（Lee Mao），近日在家中舉辦小型選舉政見發表餐會，正式啓動選戰。（毛利誠提供）

鑽石吧市議員第四區競選人毛利誠（Lee Mao），近日在家中舉辦小型選舉政見發表餐會，正式啓動選戰。（毛利誠提供）

期間1996年，他創辦自己第一家公司；2000年，轉型面向全美的網路銷售公司。目前，他的公司擁有七名員工，主打居家和床上用品的零售。

鑽石吧市議員第四區競選人毛利誠（Lee Mao，中），近日在家中舉辦小型選舉政見發表餐會，正式啓動選戰。（毛利誠提供）

工作之餘，毛利誠在社區相當活躍，他擔任鑽石吧市25年總體規劃諮詢委員會（General Plan Advisory Committee）委員，每年為鑽石吧圖書館公益拍賣 會提供拍賣品；從疫情開始每年為軍人家庭的孩子舉辦玩具捐助活動。他認為，應該為清寒人士做些事情，讓這個世界變得更美好。

鑽石吧市議員第四區競選人毛利誠（Lee Mao，右一），近日在家中舉辦小型選舉政見發表餐會，正式啓動選戰。（毛利誠提供）

鑽石吧市議員第四區競選人毛利誠（Lee Mao，左一），近日在家中舉辦小型選舉政見發表餐會，正式啓動選戰。（毛利誠提供）

他此次參選的主要政見包括加強公共安全，打擊犯罪，維護鑽石吧優質安全和城市環境；改善緩解交通壅堵，減少學生家長接送孩子上下學的時間與精神壓力；推動增加城市節日慶典和娛樂休閒活動，增加與市民聯絡平台；推動多元化商業發展，提供居民更多便利的用餐購物及娛樂的選擇。他認為，公眾事務是大家的事，民選官員要秉持公平公正公開理念為大家做事。他希望多年從商累積的經驗和為民服務的熱忱，能為鑽石吧建設帶來福祉。

鑽石吧市議員第四區競選人毛利誠（Lee Mao，前左二），近日在家中舉辦小型選舉政見發表餐會，正式啓動選戰。（毛利誠提供）

鑽石吧市議員第四區競選人毛利誠（Lee Mao），近日在家中舉辦小型選舉政見發表餐會，正式啓動選戰。（毛利誠提供）

劉敏兒在為毛利誠站台時强調，市議員為民服務熱忱和向心力的重要性，團結合作才能推動市政更好發展。她認為，毛利誠熱心參與市政與公益活動並願意為民眾服務，是市議員的最佳人選。鄰居Diane Sherwood也表示，毛利誠是一位熱忱為大家服務的好鄰居，在其任職「鑽石吧鄉村社區」（Diamond Bar the Country）的社區管委會主席期間，充分展現了領導力及服務大眾的熱忱。

鑽石吧市長劉敏兒（右一）為毛利誠選戰站臺。（毛利誠提供）