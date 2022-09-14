廣府人聯誼會中秋晚宴 募款賑濟四川災民
南加州廣府人聯誼會12日晚上舉行「慶中秋．迎國慶」晚宴，為本年度僑界慶祝中華人民共和國成立73周年僑界慶典活動揭開序幕。在慶祝人月兩團圓，迎接國慶，享受美食之餘，僑胞們心繫四川瀘定地震災民，會長陳燦培呼籲捐款賑濟災民，現場共籌得3600美元。
經過兩年多疫情大流行困擾無法舉辦大型團聚活動，此次南加州廣府人聯誼會舉辦「慶中秋．迎國慶」活動，會員反應熱烈，紛紛攜眷參加，表達支持；前港姐林穎嫺應邀出席盛會。
關於「廣府人」名稱之定義，原來是指以廣州為中心分佈於廣東、廣西、香港、澳門及東南亞、歐美、澳洲等地區以粵語為母語的華人，其中有60%屬於珠璣巷南遷後裔，在語言、藝術、風俗、飲食和建築風格等方面有著自己獨有的文化特徵目前，人數總計7000萬。廣府民系是嶺南地區漢越相融歷史最長的民系，廣府人最早走向海洋，走向世界，海外華僑華人最多。
當天捐款賑濟四川瀘定地震的僑胞包括：陳燦培、陳愛芳、李健民夫婦各捐500元，梅寧400元、洛杉磯台山體育協會300元、蔣馬援夫婦 200元、勁樂舞蹈组120元；胡國明、譚永昭、李美琴、 羅向陽、梅紅 、李美娟夫婦、薛浩虎夫婦、譚瑞進各捐100元、黄滴露60元；陳美蓮及潘穎各捐50元；方杰洲、鄭婉琳夫婦、吳玉熙各捐40元；共計3600元交由周德昭代轉捐給四川地震災民。
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