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律師：面對房東驅趕 勿極端應對

記者啟鉻／洛杉磯報導
火災發生社區曾因年久失修，有結構問題，市府曾要求所有居民搬離。（記者啟鉻／攝影）
火災發生社區曾因年久失修，有結構問題，市府曾要求所有居民搬離。（記者啟鉻／攝影）

華人聚居城市鑽石吧，近日發生房客遭房東依法驅逐，氣急縱火燒租屋案件。華人律師提醒，若華人房客一旦遇到房東驅逐，勿要以極端、激烈方式應對。

劉龍珠律師表示，消防局已確定這是一起人為縱火案，很快就會出縱火官方報告，而且涉嫌房客已經遭拘押。作為縱火犯，已經犯下刑事重罪。若按照加州刑法，房客已觸犯兩項規定的重罪，可處最高牢刑18年。至於案發附近居民稱，該房客搬入後表現異常。然而，縱火房客要證明自己有精神病史，且是在發病時點火燒屋，要取得證明很困難。在加州，僅有極少案例是被告以精神病史為由逃脫法律制裁。而且一旦證明是精神病，就要去精神病院治療。那裡的環境會讓假冒精神病的涉案犯苦不堪言。

劉龍珠表示，若縱火房客聲稱自己有精神病史，試圖逃脫法律處罰。但作為房東在出租房屋時，已通過各種背景調查，先前也不會將住宅出租給他。所以，假如房客表示自己有精神病，也無法成立。

劉龍珠提及2022年3月發生在聖地牙哥一名華人女博士，持刀對抗法院驅逐令，遭警方槍殺案。提醒華人房客若遭驅逐，勿要採取極端方式應對。

李紅律師也提醒華人房東，在出租房屋時，對未來房客背景調查很重要，包括信用、工作情況、財務收入及先前租屋歷史中，是否曾被房東驅逐過。提及一些華人房東認為，疫情期間政府出於保護房客利益，若驅逐房客很難。實際上若是房客確實違反租約，擾民毀壞住房等，還是可以依照法規成功驅逐。

李紅認為，房客所作所為，實際與房東開始把關有很大關係。房東勿要為了急於招租，只要房客交租金，招來不符合租約規定房客，埋下雙方糾紛或重大刑案隱患。

李紅說，作為房客，即使發生驅逐令，也要耐心按照程序進行，而且有些事情完全可以與房東溝通交流，完全沒有必要採取激烈行為對抗驅逐令。

房東 華人 縱火

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