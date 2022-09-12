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21周年 南加州追思911事件

編譯組／綜合報導
南加州各城市11日紀念911事件21周年，洛杉磯市長賈西提(中)主持該市紀念會 。（賈西提臉書）
南加州各城市11日紀念911事件21周年，洛杉磯市長賈西提(中)主持該市紀念會 。（賈西提臉書）

NBC 4電視台報導，911恐怖攻擊事件21周年，南加州不少地方11日舉行紀念活動。

21年前的911恐怖攻擊事件，造成近3000人死亡，許多人搭乘三架飛往洛杉磯國際機場航班不幸遇難。

洛市消防局的霍奇金紀念培訓中心（Frank Hotchkin Memorial Training Center）當天舉行紀念會，來自南加州多個縣市領導人與會。

洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）和消防局長克勞利（Kristin Crowley）會中鳴鐘十響，風笛奏起，直升機升空。

洛市警局局長摩爾（Michel Moore）、洛縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）、洛縣消防局代理局長Anthony Marrone，與2001年9月11日當天於紐約世貿中心的洛杉磯消防局成員也出席紀念會。

長堤市當天上午9時11分進行默哀儀式，該市臉書、推特和YouTube頁面，長堤市警局和消防局等單位，在臉書和推特上直播。市警局長Wally Hebeish說，隨著時間流逝，「我們要在這一天停下來，記住我們失去的人和他們家庭。」

在比佛利山，消防局當天上午6時45分舉行非正式儀式，當晚則在比佛利山紀念花園舉行紀念活動。

位於Fairfax區泛太平洋公園（Pan Pacific Park）的洛杉磯大屠殺博物館（Holocaust Museum LA），展示藝術家A. Thomas Schomberg作品「911：情感小插曲雕塑展」。

橙縣消防局當天上午8時30分在爾灣市消防局總部舉辦紀念儀式，橙縣地區檢察長史匹澤（Todd Spitzer）出席。

當天上午11時，橙縣警局局長巴恩斯（Don Barnes）和消防局長芬尼西（Brian Fennessy）在尼克森圖書館和博物館發表演說。

沛普丹大學（Pepperdine University）12日則將舉辦「紀念911英雄活動」。該大學每年展示近3000面旗幟，紀念遭襲擊的受害者。

南加州各城市11日紀念911事件21周年，洛杉磯市長賈西提(右)主持該市紀念會 ...
南加州各城市11日紀念911事件21周年，洛杉磯市長賈西提(右)主持該市紀念會 。（賈西提臉書）
南加州各城市11日紀念911事件21周年，洛杉磯市舉行隆重紀念會 。（賈西提臉書...
南加州各城市11日紀念911事件21周年，洛杉磯市舉行隆重紀念會 。（賈西提臉書）

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