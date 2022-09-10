訪孫中山故居 張亞中：維護兩岸和平

孫中山1910年客居在當時的南巴沙迪那市長府邸，該建築現為安利安他教堂。（記者邵敏╱攝影）

國民黨 中央評議委員、孫文學校總校長張亞中，9月9日（周五）參訪孫中山在南巴沙迪那市（South Pasadena）的故居安利安他教堂（Oneonta Congregational Church），睹物思人，表示要宏揚孫中山思想，維護兩岸和平共榮。

張亞中受美國僑胞及各地社團邀請，此次來美進行20天的巡迴演講。他提出，在當今國民黨及中華民國 的處境相當艱困之時，兩岸正處於兵戎戰危之際，希望如何「救黨、救國、救兩岸」向全美僑胞請益。 9日是張亞中在美公開行程的第一天，他特意來到安利安他教堂，參訪孫中山百年前曾停留過的地方，緬懷先生的偉大理念。

安利安他教堂的孫中山紀念碑。（記者邵敏╱攝影）

孫中山曾於1910年客居在時任南巴沙迪那市長的府邸，該建築就是現在的安利安他教堂。當年，孫中山在此地和荷馬李將軍等人，策劃旨在推翻滿清政府的「紅龍計畫」，並親手在院子裡栽種了兩棵樹，如今已成為百年老樹。張亞中說，這裡環境優美，他瞻仰著孫中山種植的兩棵樹，睹物思人，「我們可以秉承先生的偉大理想，共同為兩岸做一些事情。和平發展是兩岸人民的共同期望，我們需要通過一些具體的方法達到目標。」

張亞中此行還準備與孫文學校美國各地區的支持者，共同商議如何宏揚孫中山思想，推廣中華文化及維護兩岸和平共榮等議題作深切探討與研究。他在安利安他教堂作詩一首，以此明志：無言桃李自成蹊，海宇天涯共此時，唯有君能樹主義，神州賴彼靖東西。