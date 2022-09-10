疫情影響 洛聯合學區英數成績倒退

新冠影響之下，洛杉磯聯合學區英數學不及格的學生不減反增。（本報系資料照片）

洛杉磯聯合學區 （LAUSD）9日公布全部的學測成績，其中72%的學生數學不及格，58%的英文不及格。此一結果除了反映出新冠疫情 對教育學習的嚴重傷害，還凸顯原本就已經落後其他地方的洛杉磯學區，2022年度落後的幅度更大。

洛杉磯聯合學區上一次舉辦聯合學測已是2018-19學年了，當時就已經有67%的學生數學不及格，56%的學生英文不及格，兩年的「放牛吃草」後，不及格比例更高，特別是本就已經不好的弱勢族群，學習表現明顯更差。

為何說疫情肆虐的兩年間是放牛吃草，因為疫情爆發之後的2019-20學年根本沒有舉行全面學測Smarter Balanced，2020-21學年學區任由各校自行評量，因此2021-22學年的Smarter Balanced才是疫情之後的第一次全面總評，結果不及格人數不減反增，數學增加5個百分點、英文增加2個百分點，顯示原就落後其他學區的洛杉磯，在疫情期間落後更多。

而且，洛杉磯聯合學區原本還決定，不要公開個別群體的學測表現，以免外界探知那些群體受創最深，但是洛杉磯時報取得資料後加以公開。就種族、性別、收入區分：整體來說，11年級生有81%達不到數學及格程度，其中83%是黑人、78%是拉美裔，77%來自經濟弱勢家庭 ，女生不及格的比例達73%，比疫前的67%還差。

洛杉磯加大 （UCLA）教育學者Tyrone Howard強調，這些群體不管是在加州或洛杉磯都不是少數，會對加州與洛杉磯帶來嚴重後果，因此學校教育的重點應該擺在如何拉落後者一把。加州整體的學測成績尚未公布，但是專家已經預期會一樣變差；稍早公布的全美9歲學童英文、數學測驗結果已經比過去數十年的退步都還要大。

洛杉磯學區公布的成績顯示。三年級生的英文能力平均落後及格門檻33分，八年級生的數學更是落差91分。學區總監卡凡赫（Alberto Carvalho）稍早曾經承諾，要在2026年讓三年級學生的英文能力比2022年增加30分，三至八年級的數學成績提升40分。三至八年級，與11年級的分數約在2000至3000分。