南加福莆仙同鄉會首屆理監事就職

福莆仙同鄉會理監事會全體人員在永遠榮譽會長蔡松芳監誓下，完成宣誓就職儀式。（Frank提供）

美國南加州 福莆仙同鄉會9月3日晚上在羅斯密市舉行第一屆理監事會就職典禮，暨歡迎北美洲福建同鄉團體聯合會代表團聯歡晚會。來自北美多地的福建鄉親團體、洛杉磯本地兄弟會代表、僑團首長及會員等300多人出席，場面熱鬧，見證首屆理監事會宣誓上任。

美國南加 州福莆仙同鄉會由同鄉會、商會、媽祖文化研究會組成，第一屆理監事由永遠榮譽會長蔡松芳主持就職宣誓儀式。同鄉會會長為吳明華，監事長為卓國太、李建清，商會會長是陳明華，媽祖文化研究會會長為林文富等。當晚就職典禮上，全體理事一起宣誓，奉公克己服務鄉親會員，共同合作推動會務，精誠團結，共創繁榮。

國會眾議員 趙美心、加州眾議員方樹强、聖蓋博市長丁言愉、市議員吳程遠等各級民選官員前來祝賀，並致送賀狀，表彰熱心會務的理事幹部。前加州眾議員伍國慶、前蒙特利公園市市長林達堅也到場支援。中國駐洛杉磯總領事館代表王琦領事、安明栓領事出席了晚宴，由王琦致詞祝賀。

會長吳明華表示，美國南加州福莆仙同鄉會是由美國加州閩裔企業家、專家學者發起成立的非營利組織，於2021年8月在美國聯邦及加州政府正式註冊成立。團體的會員是旅美福清、莆田、仙遊等地鄉親。他說，同鄉會成立以來，廣泛聯絡鄉親，籌備建會工作，並舉辦首屆理監事會成立大會，廣邀北美洲包括加拿大、美國各州的福建團體共襄盛舉。

就職典禮在醒獅獻瑞表演中登場，除了美味佳餚，還有中西舞蹈表演。北美洲福建團體全體代表一起上台高歌「愛拼才會贏」掀起了晚會的高潮。當晚主辦單位還準備了十多份現金紅包幸運抽獎，幸運頭獎是蘋果iPad。卡拉OK歌唱舞會一直進行到深夜，全場來賓在歡聲笑語中度過了一個愉快的夜晚。