康泰保健中心20周年 市長送月餅

康泰保健中心20周年慶典大合影，官民同樂。（記者趙健／攝影）

中秋佳節將至，適逢康泰保健中心成立20周年，雙喜臨門。9月1日上午聖蓋博 （San Gabriel)市長丁言愉（Tony Ding）及美國華人婦女聯合會會長張嫻，來到中心向老人家們祝賀節日快樂，並且分發月餅，歡度佳節。

在慶典上，丁言愉市長致辭，他表示，作為地方民選官員，他的職責之一就是幫助老人家生活得健康快樂，老人們對聖蓋博市的治理有任何讚許或者不滿之處，都可以向他反映，努力改善。

康泰保健中心位於聖蓋博市華人聚集區，自成立起便致力於為老人們營造一個舒適自由的社交環境，並提供專業且悉心的照顧，受到很多長者的信賴。

活動期間，康泰日間保健中心創始人張曼感慨20年間洛城面貌的變化，並對打造更高質量的保健中心環境充滿信心。