康泰保健中心20周年 市長送月餅
中秋佳節將至，適逢康泰保健中心成立20周年，雙喜臨門。9月1日上午聖蓋博（San Gabriel)市長丁言愉（Tony Ding）及美國華人婦女聯合會會長張嫻，來到中心向老人家們祝賀節日快樂，並且分發月餅，歡度佳節。
在慶典上，丁言愉市長致辭，他表示，作為地方民選官員，他的職責之一就是幫助老人家生活得健康快樂，老人們對聖蓋博市的治理有任何讚許或者不滿之處，都可以向他反映，努力改善。
康泰保健中心位於聖蓋博市華人聚集區，自成立起便致力於為老人們營造一個舒適自由的社交環境，並提供專業且悉心的照顧，受到很多長者的信賴。
活動期間，康泰日間保健中心創始人張曼感慨20年間洛城面貌的變化，並對打造更高質量的保健中心環境充滿信心。
自今年5月1日起，加州為居住州內的年長無證移民，打開了加州醫療補助計畫（Medi-Cal，俗稱白卡）的大門，讓符合資格的無證移民享受醫療補助。康泰保健中心提醒，凡持有Medi-Cal的醫療卡人士，都可以免費或以非常低廉的費用獲得醫療服務，包括有資格獲得保健中心服務，費用均由加州醫療補助計畫負擔責。
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