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洛市滑板男遭撞還拖行 警追肇逃駕駛

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
被害人Luis Lopez傷勢嚴重，包括顱骨、肋骨骨折以及內出血。(KTLA5)
被害人Luis Lopez傷勢嚴重，包括顱骨、肋骨骨折以及內出血。(KTLA5)

洛杉磯市警察局（LAPD）正在呼籲公眾幫助，尋找一名交通肇事逃逸的廂型車(van)司機。事發時，一名男子騎滑板車摔倒在地上，廂型車從他身上輾過，拖行約25呎後逃離現場，視頻記錄了完整的過程。

視頻來源：LAPD／記者邵敏後製

這起事故發生在8月27日（上周六）晚8時55分左右，地點位於洛市播佑岡（Boyle Heights）的菲克特街（Fickett street）和博爾德街（Boulder street）。據警方8月30日公布的監控錄像顯示，40歲的被害人Luis Lopez當時正在附近街道騎電動滑板車，不幸撞上一輛深色汽車，隨即失去平衡跌倒在馬路中間，昏迷不醒。

司機從被害人身上開車輾過，拖行約25呎後逃離現場。(KTLA5)
司機從被害人身上開車輾過，拖行約25呎後逃離現場。(KTLA5)

但是，就在Lopez躺在地上失去知覺時，一輛白色福特Econoline廂型車在菲克特街向北行駛，從Lopez身上輾過，並將他在地上拖行了大約25呎。事故發生後，肇事車司機並沒有下車，而是迅速逃離現場。警探Juan Campos 表示，監控視頻中看到司機停了下來，因為剎車燈亮著，他可以清楚地看見自己撞到了人。「肇事司機現在應該出面報案自首，告訴我們事故發生的詳細經過。」

事發後，消防員第一時間趕到現場，將遭受重傷的被害人送往醫院。Lopez目前情況穩定，仍在接受治療，有望康復。在警方錄製的一段視頻中，Lopez躺在醫院病床上，雙腿被固定，手臂上纏著繃帶，臉上有傷，他用西班牙語請求肇事司機自首，「來看看你是怎樣肇事逃逸的。」

Lopez的妻子Fatima Lopez表示，丈夫傷勢嚴重，包括顱骨、肋骨骨折以及內出血。她說事故發生後，一家人的生活發生翻天覆地的變化，7歲的女兒一直非常傷心，「孩子每天都為爸爸哭泣，太難接受這樣的事實。」

任何了解有關車禍或司機信息的人，請致電213-833-3713 或 [email protected] 聯繫Campos，也可以致電 213-833-3746 聯繫城中交通局值班警察。如果提供的信息可以幫助確定司機身分、審案定罪，即可獲得最高2萬5000元賞金。

警察 車禍 汽車

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