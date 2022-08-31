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南加州湖北同鄉會 李宏建就任新會長

記者張宏／洛杉磯報導
南加州湖北同鄉會日前舉辦第十屆理事會就職典禮暨第二屆 「楚天英才」李瑤珍獎學金頒獎儀式，會長趙林（左）功成身退，新任會長李宏建率第十屆理事會成員走馬上任。（記者張宏／攝影）
南加州湖北同鄉會日前舉辦第十屆理事會就職典禮暨第二屆 「楚天英才」李瑤珍獎學金頒獎儀式，會長趙林（左）功成身退，新任會長李宏建率第十屆理事會成員走馬上任。（記者張宏／攝影）

加州湖北同鄉會日前舉辦第十屆理事會就職典禮暨第二屆 「楚天英才」李瑤珍獎學金頒獎儀式，會長趙林功成身退，新任會長李宏建率第十屆理事會成員走馬上任。

中國駐洛杉磯總領館副總領事李春林致詞表示，湖北同鄉會成立38年來，秉持創會宗旨，服務湖北鄉親，傳承中華文化。為維護僑胞權益，推動僑胞融入當地社會，促進廣大僑胞溝通鄉情、互助互愛發揮了重要作用。2020年中國發生疫情後，湖北同鄉會組織會員團結一心、眾志成城，積極捐款捐物馳援國內，體現了情系桑梓、大愛無疆的赤子之情。

湖北同鄉會第十屆理事會成員就職宣誓。（記者張宏／攝影）
湖北同鄉會第十屆理事會成員就職宣誓。（記者張宏／攝影）

趙林表示，回顧他所擔任的第八屆、第九屆會長期間的諸多事宜皆歷歷在目。湖北同鄉會一路走來薪火相傳，使兩岸三地的湖北鄉親，在這個平台可以歡聚一堂。七位會長每一位都有擔當和奉獻。湖北同鄉會每一次遇到重大事件，廣大理事都能齊心協力、出資出力，感謝廣大會員的相互支撐。

新任會長李宏建表示，感謝鄉親們讓自己擔負起會長重擔，他一定會不負眾望，虛心向前輩請教，發揮集體智慧，團結廣大會員，把會務做的更好。

現場舉辦第二屆 「楚天英才」李瑤珍獎學金頒獎儀式，向十名優秀學子頒發獎學金。

國會眾議員趙美心、加州州議員方樹強、聖蓋博市長丁言愉和市議員吳程遠、核桃市市長伍立倫和僑界代表、美國南加華聯榮譽主席張素久等先後致辭，對南加州湖北同鄉會給予高度評價，並頒發賀狀。

當天適逢南加華聯主席陳慧碧（前排左五）生日，大家一起為她唱生日快樂歌。（記者張宏...
當天適逢南加華聯主席陳慧碧（前排左五）生日，大家一起為她唱生日快樂歌。（記者張宏／攝影）

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