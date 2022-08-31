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外賣雙倍收費 華翁投訴餐廳

記者啟鉻／洛杉磯報導
何先生在星級餐廳就餐，被雙倍收取外賣費，心裡很不爽。（受訪者提供）
何先生在星級餐廳就餐，被雙倍收取外賣費，心裡很不爽。（受訪者提供）

南加蒙特利公園市（Monterey Park )華裔居民何先生近日致電本報說，他在8月初到洛杉磯市中心一家著名網紅餐廳用餐，對佳餚很滿意，就特意為女兒點了外賣分享美食。可餐廳對外賣收取雙倍費用，何先生向餐廳投訴，餐廳管理者至今沒有及時解決，何先生認為餐廳有故意拖延之嫌，心裡很不爽。

何先生說，他最初知道這家餐廳是在華文媒體上，文章說餐廳是米其林名廚主理，是美食饕客喜愛的餐廳。於是何先生慕名在8月5日午間赴餐廳享受一頓大餐，感覺很滿意。也希望女兒也分享美食，就為女兒另外訂了龍蝦捲外賣，費用總計36.14元。可一周後，他收到信用卡帳單，查看費用支出，這筆外賣收費成了73元，也就是餐廳收了雙倍外賣餐費。

何先生立即致電餐廳前台接待人員，投訴多收費。對方說將投訴轉達給經理，經理會聯繫何先生。於是，何先生等待經理回覆。期間，何先生也通知信用卡公司，這筆餐廳多收費，暫時不要支付。一直到28日，餐廳都沒有來電如何解決問題。當天午後，何先生再次致電餐廳，堅持要與經理講話。經理不在，他留言給經理，堅持要求解決多收費問題。不多久，餐廳經理就回電了，同意查實後儘快解決。何先生等到29日傍晚，仍不見經理來電說明解決情況。

何先生說，他移民美國40年，第一次遇到這種情況，一家著名餐廳竟出現對顧客多收費，令人感到遺憾。他表示，雖然錢不多，但值得華人多小心。有些人到餐廳或購物超市消費後，不認真檢查信用卡帳單支出，忽視了商家可能會多收費。而且類似情況在華人消費群體中時有發生。

何先生表示，或許有人會問，是否餐廳對他是亞裔長者有歧視？他不這樣認為，餐廳工作人員對他很友好。不過，他說，他與餐廳工作人員交談時，說自己剛剛從夏威夷度假回來，而且他穿著的襯衫很有夏威夷風格，猜想是否工作人員把他當成了外來遊客，於是才「有意」多收費。這些，也只是何先生猜測，並沒有得到證實。

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