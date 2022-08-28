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洛杉磯D4-L2皇家獅會 Larry Liu接任會長

洛杉磯訊
創會會長Jany Huang（左一）與新會長 Larry Liu（左三） 及主要領導成員合影。（主辦者提供）
創會會長Jany Huang（左一）與新會長 Larry Liu（左三） 及主要領導成員合影。（主辦者提供）

洛杉磯D4-L2皇家獅子會近日舉辦會長交接儀式，該會創會會長Jany Huang卸任，Larry Liu接任2022至2023年會長。

在交接儀式上Jany Huang表示，獅子會服務弱勢群體，得知有一個機構收容 42名腦癱兒童，他們的父母要维持生計不能在身邊照顧，所以與多位獅友前去探望，慰問這些重度腦癱兒童，為他們唱歌跳舞，這些孩子非常開心。以後又組織了多場糖尿病防治講座，迄今已服務了300多人。

接任會長Larry Liu 表示，將繼續帶領洛杉磯皇家獅子會，為社區和弱勢群體提供更多服務 。

國會眾議員趙美心的代表、聖蓋博市長丁言喻等政要、獅子會代表及各界人士200多位嘉賓到場祝賀。

皇家獅子會成立於2021年，創始宗旨是幫助更多弱勢群體，並推動獅子會國際基金會項目，如飢餓、癌症兒童、糖尿病。過去一年與數十個獅子分會幫助了50個自閉症兒童家庭，捐款總計約1萬美元，並為三家療養院200 個老人捐贈生活必需品，在聖誕節還為癌症兒童和低收入家庭送去禮品卡，同時贊助國際獅子會基金會。

國際獅子會D4-L2 區總監 Jacky Lu、第一副總監Scarlett Ku、前議長 Roger Powell、卸任總監Harry Shuster，前總監Chris Ohrmund、 Eduardo Oviedo、 Manny Sanchez 等，美國南加州北京聯誼會常務副會長魏林峰、美國好萊塢電影學院副院長彭南林，以及洛杉磯十多家獅子會參加了當天的活動。

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