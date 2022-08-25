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客家聯合會 樂遊漢庭頓圖書館

洛杉磯訊
活動參與者合影。（組織者提供）
活動參與者合影。（組織者提供）

美國加州客家聯合會（HAKKA USA）8月21日（周日）組織成員及友人到漢庭頓圖書館（Huntington Library）快樂遊，鼓勵客家長老鄉親、友人們走出戶外，勤走健身充實心靈。

這是客家聯合會繼7月16日在四季餐廳舉行疫情後首次聚餐，再次舉辦漢庭頓圖書館快樂遊。活動由客家長青會楊榮光會長主辦，加州台灣客家同鄉會姜如穗會長協辦。

當天上午8時30分，參加活動的人士聚集在漢庭頓圖書館門口，由前亞凱迪亞市長夫人暨中文學校校長張馬敏妹女士，幫忙獲取耆老贊助門票入園。漢庭頓圖書館綜合植物園、博物館、美術館，有中國園、日本園、玫瑰園、仙人掌園等不同景觀。大家除欣賞園林之美，並可享受書畫歷史收藏及知性藝術。

中午時分，大家在用餐區享用精緻便當。印尼客家鄉親Jessica分享了從印尼搭飛機來的酸梅，客家姊妹Lily劉也帶來中秋應景的手工做綠豆椪。大家有説有笑，並一邊開會討論9月荷竹園客家美食卡拉OK慶中秋活動。

快樂遊活動召集人、美國加州客家聯合會巫秀珍會長表示，美國加州客家聯合會2000年12月5日成立，本著客家聯合會宗旨：「迎客青聚僑心壯僑社」，沒有黨派之分，致力於保存客家文化，爭取客家鄉親權益，融入當地族群凝聚客家一條心。

美國加州客家聯合會名譽會長邱啓宜及僑務委員江瑞瀛，不僅提供此次活動指導協助，且攜家帶眷參與，給予很大支持與鼓勵。

活動部分參與者合影。（組織者提供）
活動部分參與者合影。（組織者提供）
活動部分參與者合影。（組織者提供）
活動部分參與者合影。（組織者提供）

漢庭頓圖書館 加州 印尼

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