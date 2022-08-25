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聖瑪利諾市議會選舉 7人搶3席

記者李雪／聖瑪利諾市報導
聖瑪利諾市今年11月將舉行市議員、學區教委等選舉。（本報檔案照）
聖瑪利諾市今年11月將舉行市議員、學區教委等選舉。（本報檔案照）

聖瑪利諾市市議會11月8日將迎來選舉，三個空位吸引了七名候選人競爭，其中包括兩名華裔

由於現任輪值市長Susan Jakubowski和兩位市議員Shepherd Romey、Ken Ude的任期將於12月結束，因此將有三席空位。而剛做完一任的Jakubowski和Ude將不會尋求連任，意味著有兩個開放席位。

這場選舉雖然看來擁擠，但其實一開始報名人數不夠，在截止日8月12日之前只有一名現任者提交尋求連任的表格，以致市府不得不將報名截止日延長至8月17日。延期後很快便收到多份申請，加上尋求連任的Shepherd Romey，共有七名候選人競爭三席，其中兩人是該市華人社區熟悉的面孔——羅經程（Calvin Lo）和周書揚(Tony Chou)。前者長年在社區服務並曾在五年前參選過，後者則是在聖市長大的二代居民，曾任職華協主席。

此外，該市40年老居民Diana Milkie Nixon、同樣在該市長大的日裔居民Grant Fujiwara 、前資深銀行業者和地產業者Steven Jones和社區志願者和母親Su Viswanathan，也參加競選。

數據顯示聖瑪利諾市60%居民為亞裔，不過目前市議會僅有一名亞裔成員；該市50%的人口小於45歲。了解該市情況的居民分析表示，尋求連任的Shepherd Romey，和另一候選人Milkie Nixon，擁有相當團結的傳統居民鐵票倉，不過華人選民總數也不少，只要不分票仍有希望選出代表華人的議員。這位居民呼籲華裔民眾積極投票，體現華人對該市的關注。

學區教委方面，華裔教委朱秀芳（Shelley Ryan）和張志堅（Joseph Chang）的任期都結束。另外，去年Corey Barberie 和 Julie Chan Lin都辭職，由Michael Killackey 和 Jeanie Caldwell代職，這兩個職位也將在今年迎來選舉，因此共有四席。除了Jane Chon於2020年11月當選，目前正在任職四年任期的第二年，朱秀芳和張志堅都表示計劃在選舉中尋求連任。

11月8日的投票還有一項空屋稅（vacancy tax），如果獲得通過，將產生約470萬元可用於公共安全服務，包括警察局、消防局和法規執行、學校設施維護和學校人員配備。該稅將需要三分之二的多數票才能通過，並將向每年在其房產中居住少於120天的人收取每塊地（parcel）1萬元費用。

華人 華裔 亞裔

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