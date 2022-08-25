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創加州紀錄 男刮刮樂中2000萬

記者邵敏／綜合報導
男子購買了一張30元的彩票，財富立即增加2000萬。（加州彩券辦公室）
男子購買了一張30元的彩票，財富立即增加2000萬。（加州彩券辦公室）

根據加州彩券辦公室（California Lottery Office），屬於沙加緬度（Sacramento）大都會區的普萊賽縣（Placer County）一名男子購買一張30元彩券後，財富立即增加2000萬，這是加州彩券歷史上最大的刮獎彩券中獎者。

加州彩券辦公室8月23日宣布，中獎的男子叫Chad Fry，他做建築輔助性工作，並用最近的一筆收入買了這張彩券。 Fry中獎後說：「我確信我是百萬富翁了，這讓人震驚。」

這名幸運中獎者當時是在奧本 （Auburn）的山麓市場（Foothill Market），買了一些啤酒和一張面值30元的「終身百萬富翁版彩券」（Set For Life Millionaire Edition ticket），該彩券的大獎是市場上任何其他刮刮樂的兩倍。

買好彩券後，Fry 決定在去雜貨店前的停車場先把彩券刮掉，而不是像原先計劃的在家裡刮彩券。 Fry回憶中獎過程，「我當時想，快點刮掉這張彩券，我刮了第一行，第二行刮到一半時，就看到了LIFE的中獎字樣。」

據彩券辦公室稱，這個獎項有兩種領獎方式，一種是每年領取80萬，分25年領完，共2000 萬；或者一次性支付總金額的一半以上。中獎者Fry選擇一次性支付 1160 萬元，這是聯邦稅前的金額，加州不對彩券獎金徵稅。 Fry還表示他計劃購買一輛新的福特（ Ford） F-250 皮卡車，在那之後他會剩下很多錢。

根據加州彩券的說法，「終身百萬富翁版彩券」是最高獎項的刮刮樂，下一個最高的頭獎是1000萬元。

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