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聖蓋博市議員改選 7人搶3席 競爭激烈

記者王若然／聖蓋博報導
聖蓋博市11月選舉，競爭十分激烈。（聖蓋博網站）
聖蓋博市11月選舉，競爭十分激烈。（聖蓋博網站）

南加州華人聚集的聖蓋博市（San Gabriel）將在今年11月進行市政官員選舉，將選出三位市議員。截至候選人登記截止日，共有七位候選人參選，其中三位是尋求連任的現任市議員；新參選的候選人中有華裔面孔，華人女婿，競爭十分激烈。

根據聖蓋博市網站，屆時尚須選出市府書記官（city clerk）和財務長（city treasurer），包括市議員在內的這些公職均任期四年。

三位尋求連任的現任市議員是Carina Rivera、Denise Menchaca和華裔吳程遠（John Wu），其他候選人還有華裔陳履正（Eric Chan）、Jorge Herrera Avila、Jeanne Raya、Reyna Isela Lopez Bowles。

其中Carina Rivera和吳程遠是在今年2月市議員特別選舉中脫穎而出。當時聖市兩位市議員辭職，遂通過面試的選拔方式選出兩位替補空缺。因此，Carina Rivera和吳程遠的任期只有八個月，兩人均宣布競選連任。

Denise Menchaca在2017年3月當選聖蓋博市議員，她是聖市議會第一位西裔女性。她在2020年4月至2021年3月間任職聖蓋博市長，在阿罕布拉市長大，大學畢業於南加州大學（USC）會計專業，有30年公共服務經驗。任職市議員之前，她任職聖蓋博聯合校區教委八年，還是洛杉磯縣老年人事務委員。

其他候選人中，陳履正是第二代移民，父母分別來自香港和中國大陸台山市。陳履正從小在洛杉磯長大，在聖蓋博市居住超過15年。他是會計和資產管理人，同時擔任洛杉磯縣聖蓋博水區（San Gabriel County Water District）理事（board member）。該水區由五位理事組成，為民選職位。

候選人Jorge Herrera Avila的太太是華人，他對中華文化頗為熟悉，中文名字為赫喬治。赫喬治是聖蓋博市HEAR委員會委員。HEAR委員會是「人民平等、互通、關係」（Human Equity， Access&Relations）的縮寫，致力於社區多樣化發展以及市民與政府良性互動。赫喬治在疫情期間多次為反對仇恨亞裔發聲。

Jeanne Raya為「資深」的聖蓋博市居民。她家四代均住在聖市。她曾是律師，目前為保險經紀。她從1960年開始就在聖市歷史悠久的Mission District經營家庭生意。她的執政理念是幫助小企業發展，鼓勵文化多元化等。

候選人Reyna Isela Lopez Bowles則尚未公布太多信息，記者22日發郵件詢問對方，唯至截稿還未收到回覆。

11月選舉，還將選出市府書記官和財務長。目前市府書記官的候選人只有一位：Nguyen, Thu 「Julie」。她目前是聖蓋博市府書記，尋求連任。財務長的候選人有兩位，分別是David Localio和 Kevin B. Sawkins。

聖蓋博市投票中心（投票站）將在11月8日選舉日上午7 點至晚上8點開放。

民眾若想了解更多候選人信息，可上網站：https://www.sangabrielcity.com/DocumentCenter/View/17191/Candidate-List-for-Website-81622-420-pm?bidId=。

聖蓋博 洛杉磯 華人

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