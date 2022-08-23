科比遺孀出庭泣控：洛警散布遺照

圖為科比(右)生前與凡妮莎共同出席活動的合影。（報系照片）

NBA球星科比（Kobe Bryant）2020年初墜機 身亡，身後照片卻被警消私下散布，遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）等人因此狀告洛杉磯縣與洛縣 警局（LASD）不當毀損科比名譽。聯邦法院庭審在19日進入第八天時，凡妮莎現身作證，指稱洛縣員警與消防員恣意翻看遺體，並且拍照散布，確實已經構成心靈創傷。

凡妮莎一開始的陳述還算平穩，例如科比如何以家為重，退休後打算與她環遊世界。但是當說到墜機事故時，凡妮莎開始轉趨激動，數度激動落淚。她先訴說當她得知事故後，馬上趕到Lost Hills分局，在得知丈夫與女兒俱亡後悲痛欲絕，當時洛縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）還答應她會保全事故現場，絕對不會有狗仔偷拍。

但之後，員警在外談論拍到事故現場的死者照片，最後還由大眾媒體公開播出時，凡妮莎說她整個崩潰，衝出家門哭倒在地不斷尖叫。她在證詞中強調，當下的她覺得被背叛了，警察 不是應該保護民眾的嗎？不是應該有同理心嗎？而且事後證據顯示，員警與消防員還是翻開屍布才能拍到這些照片，「這更是對遺體的褻瀆」。

兩造律師雖然展開激烈攻防，質疑對照的動機，但整場聽證最關鍵還是警長維拉紐瓦的態度改變，這次他改口與洛縣說法一致。維拉紐瓦先前都堅稱，沒有員警在事故現場拍照，但是19日卻在法庭改口，「員警為了記錄事件，確實有拍照」，但是警局已經盡全力防堵了，「因此照片並未在警局內部傳開」。

陪審團前七天都在聽取縣警局人員與消防隊員的證詞，其中有幾人的證詞有些蹊蹺。其中一名拍過照片的消防隊員，竟然宣稱他根本不記得拍過照片。另外一些證詞則對凡妮莎有利，顯示照片雖然沒有上傳網際網路，但警局與消防局卻不知道到底誰收到了照片，誰又真的有刪光。因此，事後後才會衍生出員警在酒吧大談科比遺照，還被同僚揭發的事件。