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Kimberly Ho 角逐西敏市首位亞裔女市長

記者蕭迪玉／西敏市報導
競選西敏市市長的現任市議員Kimberly Ho（圖右二）與華裔支持者(左起)劉張淑華、曹開梅及楊士慧。（記者蕭迪玉／攝影）
競選西敏市市長的現任市議員Kimberly Ho（圖右二）與華裔支持者(左起)劉張淑華、曹開梅及楊士慧。（記者蕭迪玉／攝影）

橙縣西敏市（Westminster）首位女性亞裔市議員Kimberly Ho，有意在今年11月的選舉中進軍該市市長職務，希望成為西敏市有史以來第一位民選的亞裔女市長。21日在她的籌款會中，越裔退伍軍人協會特別在會場前展示裝甲車，並演出槍林彈雨、硝煙四起的戰場實況，以表達對她的支持；支持她的華裔也出席。

出生在越南的Kimberly Ho，11歲時隨家人移民來美，她自洛杉磯加大畢業後，取得藥學博士學位，曾在南加大擔任研究員及講師。雖然擁有人人稱羨的高薪工作，她卻想創業，成立了一家護膚美容公司，當時的她堪稱是背水一戰，放棄辛苦取得的專業，投入全部積蓄，令她父母難以理解，認為她創業是錯誤決定，長達四年不跟她講話。後來她的公司業務蒸蒸日上，還在爾灣加大進修取得企管碩士，才得到父母的諒解與肯定。

在2016年首度當選西敏市市議員的Kimberly Ho表示，管理城市與經營一家中小型企業有許多類似之處，她了解身為企業主的責任與負擔，她認為西敏市多年來管理不善，才會造成財務困難的現況。西敏市沒有必要花大錢去對外宣傳，她將爭取在西敏市興建一座五星級酒店，吸引來橙縣度假的遊客入住，帶動周邊的餐館、零售、休閒等行業，提高西敏市的稅收，而不能靠增稅來解決市府的財務赤字。

共和黨籍的Kimberly Ho在事業成功後，積極參與地方事務，曾擔任西敏市都市計畫委員及交通委員，今年她曾參選加州州眾議員第70選區初選，結果由現任市長Tri Ta晉級決選，Kimberly Ho高票落選。

曾為Kimberly Ho 助選的橙縣華人商會副會長曹開梅表示，Kimberly Ho 的父親曾任軍職，因而得到越裔退伍軍人協會支持，同時她了解中小企業主處境，也獲得當地商會背書。西敏市居民近半數為亞裔，目前市議會中的五位民選代表有四人為越裔。

亞裔 橙縣 南加大

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