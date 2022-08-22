鑽石吧市議員選戰 4華人爭出線

尋求連任，周柏華和義工團隊本周末開始啓動首場大型競選行動。（周柏華提供）

2022年鑽石吧 市議員選戰開打，三席六人爭，四位華人打擂臺。

鑽石吧市議員選舉參選登記截止，市府書記處公布的參選名單，包括兩名現任和四名挑戰者，六名參選人華人四人，包括一名現任和三名挑戰者。

鑽石吧今年將首次分區選舉，五個新劃分的選區中，1，3，4三區首次選舉。其中第一區的兩位參選人分別是現任市議員Steve Tye、拉丁裔挑戰者Ruben Torres；第三區分別為華裔現任周柏華，和華裔挑戰者Jason王（Jianguo Wang）；第四區的兩人分別為Lee Mao和Chia Yu Teng，均為來自台灣的首次挑戰者。

同是來自台灣的周柏華，此次將競選連任。他表示，早在今年初就決定繼續競選連任，並在本周末開始第一場大型活動，正式起跑。作為民主黨加州聯邦眾議員候選人陳介飛的表弟，周柏華四年前首次競選並馬到成功，他表示，將一如既往，不敢掉以輕心。

周柏華表示，鑽石吧的經濟發展和公共安全將是他競選核心。其中鑽石吧城中區的開發和建設計畫，希望開發成商住混合區，提供當地民眾購物消費場所，引進優質商家，增加城市稅收。目前該項目正在整合當中，比較複雜是共有24個業主，周柏華表示希望能夠在其中扮演積極角色。

周柏華表示，最新的人口統計顯示，鑽石吧居民平均年齡41歲，市議會組成應該體現市民的年齡，與時俱進。

他表示，自己四年來一直竭盡全力，四年來鑽石吧預算 平衡，疫情當中市府消耗減少130萬元，鑽石吧活動中心因為重新貸款，為市府貸款節省了130萬元。

對於民眾普遍關心的公共治安問題，周柏華表示，鑽石吧市議會每個季度都會和警察 局開會，瞭解犯罪趨勢。從警局瞭解到，前兩年因大家居家避疫，偷盜減少，但疫情結束後，近期當地破空門和入室搶劫比去年同期增加5%左右。

他表示，鑽石吧800萬元的警局預算沒有減少，繼續保持13位專職警察。此外每年還增加額外10萬元預算，增加巡邏，目前，鑽石吧還希望增加一至兩名警員，讓民眾可以更加放心。