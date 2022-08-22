我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街日報：習近平可能於9月中旬出訪中亞

值得借學貸嗎？52%大學生薪水不如高中畢業生

鑽石吧市議員選戰 4華人爭出線

記者楊青/鑽石吧報導
尋求連任，周柏華和義工團隊本周末開始啓動首場大型競選行動。（周柏華提供）
尋求連任，周柏華和義工團隊本周末開始啓動首場大型競選行動。（周柏華提供）

2022年鑽石吧市議員選戰開打，三席六人爭，四位華人打擂臺。

鑽石吧市議員選舉參選登記截止，市府書記處公布的參選名單，包括兩名現任和四名挑戰者，六名參選人華人四人，包括一名現任和三名挑戰者。

鑽石吧今年將首次分區選舉，五個新劃分的選區中，1，3，4三區首次選舉。其中第一區的兩位參選人分別是現任市議員Steve Tye、拉丁裔挑戰者Ruben Torres；第三區分別為華裔現任周柏華，和華裔挑戰者Jason王（Jianguo Wang）；第四區的兩人分別為Lee Mao和Chia Yu Teng，均為來自台灣的首次挑戰者。

同是來自台灣的周柏華，此次將競選連任。他表示，早在今年初就決定繼續競選連任，並在本周末開始第一場大型活動，正式起跑。作為民主黨加州聯邦眾議員候選人陳介飛的表弟，周柏華四年前首次競選並馬到成功，他表示，將一如既往，不敢掉以輕心。

周柏華表示，鑽石吧的經濟發展和公共安全將是他競選核心。其中鑽石吧城中區的開發和建設計畫，希望開發成商住混合區，提供當地民眾購物消費場所，引進優質商家，增加城市稅收。目前該項目正在整合當中，比較複雜是共有24個業主，周柏華表示希望能夠在其中扮演積極角色。

周柏華表示，最新的人口統計顯示，鑽石吧居民平均年齡41歲，市議會組成應該體現市民的年齡，與時俱進。

他表示，自己四年來一直竭盡全力，四年來鑽石吧預算平衡，疫情當中市府消耗減少130萬元，鑽石吧活動中心因為重新貸款，為市府貸款節省了130萬元。

對於民眾普遍關心的公共治安問題，周柏華表示，鑽石吧市議會每個季度都會和警察局開會，瞭解犯罪趨勢。從警局瞭解到，前兩年因大家居家避疫，偷盜減少，但疫情結束後，近期當地破空門和入室搶劫比去年同期增加5%左右。

他表示，鑽石吧800萬元的警局預算沒有減少，繼續保持13位專職警察。此外每年還增加額外10萬元預算，增加巡邏，目前，鑽石吧還希望增加一至兩名警員，讓民眾可以更加放心。

鑽石吧 預算 警察

上一則

性犯罪者闖校園 企圖性侵10歲女

下一則

亞市議員候選人王愛琳募款餐會 對選舉有信心

延伸閱讀

兩黨搶亞裔票 爾灣成重點 民主黨託店家催票 共和黨諮詢服務

兩黨搶亞裔票 爾灣成重點 民主黨託店家催票 共和黨諮詢服務
鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱

鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱
鑽石吧市議會改選3席 選戰開打

鑽石吧市議會改選3席 選戰開打
民主黨選戰優勢看好 期中選舉後 加州可能更「藍」

民主黨選戰優勢看好 期中選舉後 加州可能更「藍」
鑽石吧1家6口 最大家庭團樂呵呵

鑽石吧1家6口 最大家庭團樂呵呵
民主黨「紅轉藍計畫」增加6名候選人 5人在加州

民主黨「紅轉藍計畫」增加6名候選人 5人在加州

熱門新聞

監控視頻截圖顯示，一群人參與南洛杉磯街頭的飆車行動後，在本周一凌晨時候洗劫了一家 7-11 便利商店。（LAPD）

洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄

2022-08-19 14:57
餐廳老闆一下子衝上去抓住嫌犯的脖子。（監控截屏）

洛市就餐老人遭搶 業主奮力追趕制伏歹徒 視頻全錄

2022-08-15 19:15
亞市近期發生多起超市扒手案。（示意圖，unsplash）

扒手橫行超市 亞凱迪亞市是重災區

2022-08-15 02:20
據悉事故發生時，店員正在清理升降型冷櫃，不幸誤碰關閉按鈕，導致被冷櫃夾住身亡。（谷歌地圖）

洛縣華人網紅甜品店致命事故 員工被冰櫃夾住身亡

2022-08-16 21:42
在家也可以復刻海鮮大餐。（記者王若然／攝影）

評測好市多50元帝王蟹腿 值得買嗎？

2022-08-16 16:48
四惡少劫財暴打華人任婆婆。（視頻截圖）

惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指

2022-08-20 15:34

超人氣

更多 >
影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話

影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話
燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人

燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人
華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒

華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒
亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境

亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境
德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣

德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣