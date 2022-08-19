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世說新聞╱華男甜品店離奇死亡 獨家揭秘屍檢報告

新冠感染 隔離縮為5天太樂觀

編譯組／綜合報導
很多感染新冠病毒的加州居民，必須十天後自篩時才能轉陽為陰，以致聯邦疾病防治中心要求新冠肺炎隔離期，從十天縮短至五天，被認為過於樂觀。（本報檔案照）
很多感染新冠病毒的加州居民，必須十天後自篩時才能轉陽為陰，以致聯邦疾病防治中心要求新冠肺炎隔離期，從十天縮短至五天，被認為過於樂觀。（本報檔案照）

洛杉磯時報報導，儘管聯邦疾病防治中心（CDC）去年12月將新冠肺炎隔離期，從十天縮短至五天，但這個時間表似乎過於樂觀。根據加州衛生廳的說法，染疫者五天後解除隔離的條件，需要在出現症狀或首次陽性檢測結果後第五天，或之後的快篩呈現陰性。然而事實上，許多染疫者並沒有那麼快從陽轉陰。

橙縣越裔衛生局長周昭龍（Clayton Chau）日前表示，「大多數人至少要七至十天，甚至之後的檢測仍呈陽性，這是常態。」

舊金山加大職業健康計畫主任柯尼斯科（Robert Kosnik）指出，大約60%至70%感染者，在出現症狀或首次檢測呈陽性後五天，快篩還是陽性，這意味著他們仍應與其他人持距離，直到感染第八天後。

CDC於2月發表的一項研究發現，54%患者在初次確診或出現症狀後五至九天內，抗原檢測呈陽性，陽性結果比例並會隨時間推移下降；而有症狀的患者，64%在上述時間範圍內檢測仍為陽性。

然而報告稱，「陽性檢測結果的患者，並不意味著具有傳染性。同樣，陰性檢測結果者，也不意味著無傳染力。」

加州公共衛生廳與洛縣公共衛生局要求染疫者隔離的指南，比CDC嚴格，內容如下：第零天：新冠肺炎症狀開始，或無症狀但檢測陽性那天。若與家中其他人同房，請戴高防護口罩。第一至五天：保持隔離。第五天：可進行快篩，若陰性、無發燒且症狀改善，可在第六天解除隔離。第六至十天：若快篩陰，24小時未發燒且未服用退燒藥，症狀正在改善或無症狀，可解隔離。

加州公共衛生廳仍強烈建議，在第十天結束前，於人群中仍需戴口罩。洛縣則要求發病十天之後，重返工作場所時都需戴口罩。

第11天：通常無需快篩即可解隔，但仍發燒則需隔離，直到持續24小時不燒為止。

加州隔離指南遠比CDC更嚴格。有些人會再次出現症狀或反陽，服用Paxlovid後有時會出現這種情況，其中近期值得注意的例子就是總統拜登（Biden）。但官員仍強調，這種新冠口服藥仍非常有效，特別是防止重症或住院。

檢測 加州 CDC

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