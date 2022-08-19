三時三餐 飽嘗洛杉磯人氣美食

Superba餐廳入口。（記者張宏／攝影）

作為多元化美食 聚集地的洛杉磯 ，每過一段時間都會有流行的餐廳美食，近期流行日韓美三種風格的三時三餐，既有洛杉磯最好吃的可麗餅，銷魂的韓式烤鴨肉，還有美式健康的美食。

Superba餐廳麵包美味，餐點健康。（記者張宏／攝影）

早午餐，Superba餐廳，好吃健康還有顏值

餐廳在洛杉磯、巴沙迪那和Venice都有分店，每家裝飾風格都是網紅打卡聖地。記者最愛洛杉磯日落大道這家，餐廳設計尤其可圈可點，宛若歷史建築的西班牙風格入口，穿過綠意盎然的綠植走廊，進入充滿懷舊和品位的室內。這裡的餐點好吃且健康，尤其是麵包和咖啡和法國水準不相上下。來這裡一定要品嚐麵包，首推可頌。周末和朋友來這裡吃早午餐，是視覺和味覺的雙重享受。

地址：6530 Sunset Blvd, Los Angeles, CA 90028

Millet Crepe日式可麗餅。（記者張宏／攝影）

下午茶，Millet Crepe，日式可麗餅

在小東京和小大阪兩大日裔聚集地都有分店的這家可麗餅，被人稱為洛杉磯最好吃的可麗餅。香甜可口微熱的焦糖布丁加上冰淇淋的清爽，中和草莓的清甜，還有裡面的餅乾碎和可麗餅，是罪惡又甜蜜的美味。因為在華人 社交網路上很有人氣，所以店門口經常大排長龍。最受歡迎的口味是焦糖布丁可麗餅，看名字就知道肯定不會難吃，內餡可選擇不同口味的冰淇淋或者水果，看起來個頭不大的可麗餅其實內涵非常實在，所以價格在八元左右也能理解。

地址：2011 Sawtelle Blvd, Los Angeles, CA 90025，330 E 2nd St, Unit C, Los Angeles, CA 90012

鴨胸肉被壓縮成鴨肉卷再切片。 （Sun Ha Jang ins圖）

晚餐 Sun Ha Jang，洛杉磯最好吃的韓式鐵板鴨肉飯

以烤鴨肉著名的韓國城餐廳Sun Ha Jang，口味完全不同於華人常吃的烤鴨。烤肉種類以鴨肉為主，包括鴨肉和醃製過的辣味鴨肉。鴨胸肉被壓縮成鴨肉捲再切片，圓片形狀的鴨肉片放在烤爐上，搭配著大蒜，一起霹哩啪啦的烤，是視覺和味覺的大賞。香氣濃郁味的鴨肉片搭配調味過的生菜葉，蘸醬、加上韭菜和烤過的蒜頭、搭配醃漬過的洋蔥絲與白蘿蔔絲包裹著一起咀嚼，是滿足的感覺。

最亮眼的部分是當一大碗紫米飯倒在烤盤上，混入桌上的小菜和烤盤上的鴨肉油汁，用木勺攪拌讓米飯吸入滿滿的鴨油，銷魂好吃的韮菜鴨油紫米炒飯就誕生了。即使再不喜歡碳水的人，也會情不自禁暴風式的吸入混合著鴨油和菜香的米飯。目前營業時間是下午4時才開始，作為晚餐是不錯選擇。

地址：4032 W Olympic Blvd, Los Angeles, CA 90019。