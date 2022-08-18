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濟貧福利可救急 DPSS鼓勵民眾申請

記者朱敏梓／洛杉磯報導
DPSS發起「基本服務月」活動，鼓勵居民在需要時申請幫助。（DPSS提供）
DPSS發起「基本服務月」活動，鼓勵居民在需要時申請幫助。（DPSS提供）

通貨膨脹推高了日常開支的成本，為許多民眾的生活增添更大壓力，尤其是對那些收入較低的群體，滿足生活的基本需求都很難。洛杉磯縣社會服務局（DPSS）特別在8月推出「基本服務月」活動，向低收入人群宣傳各項福利計畫，鼓勵他們申請「濟貧項目」福利。

DPSS針對「基本服務月」，推出「是什麼」（What is?）系列視頻，來解釋每個福利程序以及申請步驟。DPSS 為有未成年子女的個人和家庭提供醫療保健、營養援助、現金計畫，為失明、殘疾或65歲或以上居民提供家庭護理，以便他們可以安全地留在家中。在基本服務月期間，DPSS還將展示限時福利，包括2022年兒童稅收抵免計畫，該計畫適用至2022年11月。

DPSS代理局長Jackie Contreras表示，「我們提供了多種申請福利的方式。您可以通過 https://dpss.lacounty.gov/在線訪問BenefitsCal註冊網站，或致電866-613-3177聯繫客戶服務中心」。希望每個人都了解這些基本好處，並了解該局提供的資源。

該活動還鼓勵居民通過其公共網站與DPSS聯繫，關注其社交媒體，並訂閱其Essential DPSS每周通訊。所有這些交流平台都包括有關社區資源和援助活動的及時信息，包括工作機會和招聘會、食品贈品、折扣水電費和互聯網服務，以及由DPSS玩具貸款項目和志願者服務，聯合推出向青少年開放的「玩具貸款圖書館」。

「作為洛杉磯縣的基本服務部門之一，DPSS可以為我們的社區提供很多東西」，Contreras表示， 「請伸出手，我們是來幫忙的」。

目前洛縣有三分之一，也就是超過350萬的居民，接受過DPSS的某種形式的援助。

福利 貸款 洛杉磯

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