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帝王蟹腿海鮮餐 自製僅50元

記者王若然／洛杉磯報導
在家也可以復刻海鮮大餐。（記者王若然／攝影）
在家也可以復刻海鮮大餐。（記者王若然／攝影）

在物價飛漲的今天，在餐廳吃一頓海鮮大餐每位消費差不多都要在百元以上，頗為奢侈。海鮮愛好者其實可以考慮買海鮮在家做，味道與餐廳的八九不離十，價格卻實惠很多。洛杉磯縣阿蘇薩（Azusa）好市多（Costco）冷凍區自產品牌Kirkland的帝王蟹腿，價格實惠，肉質鮮美，搭配鮮蝦、土豆等，在家也可以做出一頓海鮮大餐。

視頻來源：記者王若然

這款蟹腿是由好市多自營品牌Kirkland推出提前煮熟的。目前市面上售賣的大部分帝王蟹腿，也都是提前煮熟並速凍的。蟹腿位於冷凍櫃區域，與蝦、魚類、雞肉等生禽海鮮在同一區域，而好市多另外一個冷凍速食區，也有各種蟹腿，要注意區分。這款好市多自產自銷的蟹腿很新鮮，出廠日與最後銷售日期往往只差七天。

蟹腿價格隨市場及當天批貨的大小而改變。目前市面上蟹腿大小有八個等級，分別是：「4-7」、「6-9」、「9-12」、「12/14」、「14/17」、「16/20」、「20-24」、「20以上」。這些等級是裝滿10磅需要的蟹腿個數，一般來說，越大的越貴。例如，有民眾在好市多買到過大小為「14-17」的蟹腿，意味著這款蟹腿要裝夠10磅，需要14至17根。該民眾當時購入的單價為每磅41.99元。但也有民眾買到過「4-7」大小的，單價卻更便宜，為39.99元。因此民眾可以常到當地的好市多逛逛，選擇於更實惠的價格時購入。

這款蟹腿都是獨立包裝，每份有三根蟹腿，重量都在1至1.5磅之間，價格在50元上下。這樣的分量剛好夠三個成年人吃一頓，不怕剩下不新鮮，現買現吃。

雖然這款蟹腿價格隨市場幅度，但相比餐廳售賣的帝王蟹，價格只是其三分之二。例如某南加海鮮連鎖餐廳，點一份帝王蟹，有三隻蟹腿，7月價格約為88元左右，比好市多貴了約76%。

如何在家做出一桌美味又健康的海鮮大餐呢？其實很簡單。由於帝王蟹腿已經是熟的，只要再蒸一下或水煮一下即可。蒸的話中火五至七分鐘就可以。其他海鮮可以自行選擇搭配，比如蝦類、貝類加水和檸檬煮熟，再加上小土豆和玉米。吃帝王蟹腿只需沾融化的黃油。但想要做一桌子海鮮，可以搭配黃油蒜蓉醬和Cajun等風味調料。

醬料也很簡單。一整塊黃油在鍋內融化後，加入蒜蓉，炒出香味。之後再撒入Cajun等風味的調味料，這樣醬汁就做好了。將土豆、玉米、海鮮裝盤後，再淋上醬汁，這樣一頓讓人垂涎欲滴的海鮮大餐就準備好啦！

好市多自產Kirkland不同時間價格、品質也不同。（記者王若然／攝影）
好市多自產Kirkland不同時間價格、品質也不同。（記者王若然／攝影）

好市多 南加 洛杉磯

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