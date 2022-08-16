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松鼠、猴子、浣熊…加州禁養7種寵物

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
松鼠不能在加州作為寵物飼養。（Unsplash.com）
松鼠不能在加州作為寵物飼養。（Unsplash.com）

除非向加州政府有關單位申請獲得了適當的許可，加州針對一些動物是不允許居民作為寵物，其中包括常見的松鼠、浣熊、猴子等動物。

政府規定不能將這些動物作為寵物的主因是，如果它們被放生，可能會破壞加州野生動物的自然秩序，威脅其他動物的生存空間。以下是加州政府不允許作為寵物飼養的七種動物。

雪貂（Ferrets）是其中之一。儘管雪貂約在2500年前就已被馴化，但在加州不允許成為寵物。加州曾發起一項運動，以便在加州將雪貂作為寵物合法化，但最後以失敗告終。雪貂屬於黃鼠狼科，能夠鑽進囓齒動物和兔子喜歡居住的洞。如果釋放牠們到野外，可能會威脅加州其他本土動物的生存。

沙鼠（Gerbils）也不能作為寵物飼養， 沙鼠是社會性的，獨自一隻就會顯得沮喪，因此經常成對出現。最常見的寵物沙鼠是蒙古沙鼠，也被稱為沙漠鼠，在沙漠和半乾旱環境中成長。加州的氣候非常適合沙鼠生長，如果牠進入野外，可能會過多繁殖，並成為其他野生動物生存的威脅，因此不允許將沙鼠作為寵物。

刺猬也在非寵物清單之中，和名單上的其他動物一樣，如果刺猬進入野外，也可能會成為問題。人們可以在動物園看到刺猬，它們經常在晚上活動，背部長滿刺，幫助保護身體柔軟的部分，牠們有柔軟的腹部。

有一種常見的可愛動物松鼠，也不能在加州作為寵物飼養。加州的松鼠主要有三種類型，包括地面、樹和飛鼠。雖然牠們亂跑時很可愛，南加公園、社區中也是隨處可見，但政府不允許將這種野生動物作為寵物帶入家中。有一種東部狐狸松鼠，被認為是嚴重的威脅，可以在沒有許可證或狩獵許可證的情況下被殺死。

浣熊會攻擊鳥類和雞，經常滋擾社區。（讀者提供）
浣熊會攻擊鳥類和雞，經常滋擾社區。（讀者提供）

浣熊在加州也是常見動物，它們是加州自然野生動物的一部分，不允許作為寵物。浣熊可以吃很多食物，還會攻擊鳥類和雞，牠們經常對居民和社區造成滋擾。

猴子也不能作為寵物飼養，牠們也可能對加州的其他野生動物、以及牠們的棲息地造成嚴重破壞。此外，在加州只允許將某些種類的囓齒動物作為寵物，例如馴養品種的倉鼠、大鼠和小鼠，但花栗鼠（Chipmunks）屬於不可飼養的寵物之一。

以上七種禁養動物，除非獲得相關部門的特別許可證，是不能在加州當作寵物飼養。如需更多信息，可訪加州魚類和野生動物部（California Department of Fish and Wildlife’s）網站。

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