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羅蘭岡搶案嫌犯被捕 才假釋另涉他案

記者朱敏梓／洛杉磯報導
警方公布的已抓獲犯罪嫌疑人照片。（記者朱敏梓／攝影）
警方公布的已抓獲犯罪嫌疑人照片。（記者朱敏梓／攝影）

日前在光天化日下發生在羅蘭岡華資超市停車場的搶劫案，震驚亞裔社區，也引起洛杉磯縣政府關注。在洛縣警察局（LASD）日以繼夜的追蹤下，一名嫌犯已於8月12日被捕，洛縣警局目前正在尋找另一名嫌疑人，並呼籲知情人士提供更多證據。

洛縣警局重案組警官魯茲（Steven Ruiz）描述了追捕細節，8月12日（周五）清晨，LASD重案組犯罪調查人員在洛縣警局特別執法局 (SEB) 的協助下，在洛杉磯和蘭卡斯特（Lancaster）的住宅執行了多地點搜查令。嫌疑人Demoryie Watts在蘭卡斯特Spearmen Avenue 45000 街區的一處住宅內被捕。當時並沒有在住所內找到嫌犯搶走的勞力士手表，通常像表這種物品，最容易被嫌犯兌換成現金。此外，這名被捕嫌犯不是第一次犯罪，涉及其他好幾起搶案，警方正在調查中。

根據重案組調查，7月9日（周六）中午時分，羅蘭岡Nogales大道的99大華超市廣場前的停車場，一對亞裔夫婦遭到兩名劫匪暴力襲擊。其中一人以槍柄毆打男受害者，並搶走價值6萬元的勞力士表。隨後兩名劫匪開著白色Dodge Challenger車離開，兩名劫匪年齡在25-30歲之間，攜有半自動手槍。魯茲呼籲，如果民眾有更多針對該案的詳細內容，可以聯繫執法人員，警民合作相當重要，可以加速破案過程。

此外，魯茲表示，目前已經掌握了第二個嫌疑人信息，需要得到地檢署檢察官的准許後，執行搜查令。對於亞裔民眾關心的仇恨犯罪，他表示，至今沒有證據顯示這起案件的動機是仇恨犯罪，也沒有證據證明劫匪為何要選在亞裔聚集區作案。至於為什麼嫌犯熟悉作案地點，以及為何能準確分辨出勞力士表動手搶劫，是否屬於一個犯罪組織，提前有人踩點摸清情況等，都有待調查。

洛縣警察局局長維拉紐瓦呼籲知情人士為警方提供更多證據和線索。（記者朱敏梓／攝影）
洛縣警察局局長維拉紐瓦呼籲知情人士為警方提供更多證據和線索。（記者朱敏梓／攝影）

洛縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）則說，「當局不知道其背後動機。但關鍵是，犯罪分子認為任何社區都是脆弱的。該案被捕嫌犯之前曾因劫車被假釋，現在因違反假釋被拘留。一旦完成調查，嫌犯也有可能因為只是搶劫罪獲得假釋，現在的關鍵在於地察署是否起訴。」以去年為例，有1萬3677 起案件因為檢察長辦公室拒絕起訴不了了之。

到場華裔社區代表合影。（記者朱敏梓／攝影）
到場華裔社區代表合影。（記者朱敏梓／攝影）

他認為，檢察長必須要把這些犯罪的人繩之以法，否則他們對社區安全構成很大威脅。警察是保護社區的重要力量，但警局現在面對的情況是，經費被裁減，沒有足夠警察去保衛社區。他呼籲民眾，社區安全人人有責，一旦看到任何情況，一定要及時報警。

洛縣警局亞裔顧問委員會主席蘇王秀蘭指出，現今法律不健全，大家要學會保護自己，並要勇敢站出來發聲。建議民眾可以向警察局申請「守望相助」項目，一條街會有一個「負責人」（block captain），統計每一戶的居住人口和車輛情況，並告知每一戶居民；這樣一來，一旦有可疑車子和人員出入，就可以及時報告。此外，一旦申請該項目，警局會授予一個「守望相助」標牌立在街道上，也可以對不法分子起到震懾作用。該項目在核桃市已經實踐多時，對社區安全起到很大的推動作用。羅蘭岡部分地區，核桃市以及鑽石吧的民眾，都可以向核桃/鑽石吧洛縣警分局申請該項目，也可以聯繫她進行申請。「亞裔要團結起來，才可以保護社區的安全」。

洛杉磯縣警察局重案組負責人魯茲（Steven Ruiz）描述案件細節。（記者朱敏...
洛杉磯縣警察局重案組負責人魯茲（Steven Ruiz）描述案件細節。（記者朱敏梓／攝影）

洛縣 亞裔 警察

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