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妻子下毒是大新聞 打老婆卻不是

爾灣 的華裔 醫師Jack Chen近日向警方報案稱，結婚十年的妻子余月，在他的飲品中數次投毒，他稱平時常喝的檸檬汁中出現化學品味道，胃部時常疼痛。前往醫院檢查，發現胃部多種病症。Jack Chen稱至少三次喝下加了Drano的檸檬汁，且是趁熱喝下。案件至今還在法律程序中，男方稱女方長期家暴 ，女方則否認，並稱男方設局。目前唯有一段視頻作為女方下毒的證據。

不過事件仍有眾多疑點：下水道疏通劑Drano氣味不小，男方何以沒有察覺？作為一名女醫師，想要獲得無色無味又能更有毒效的化學物品，無論從知識上還是獲得渠道上，應是更加容易，又何必選擇這款產品？若又按女方說法她知道廚房有監控器，又為何做出如此古怪行為？種種疑惑，旁人很難了解箇中的細節，但從視頻中看起來，女方似乎又的確向杯子中倒入了紅色塑料桶中的液體，而男方也的確喝下了。

從潘金蓮的「大郎喝藥」的場面，到近日的爾灣華裔妻子投毒案，女性下毒試圖謀殺男性的事件，擁有悠久的歷史。

女性選擇毒殺的方式，和她們的家庭角色當然有最大的關係。千百年來，準備食物這項工作通常都是女性負責，在餐飲中下毒自然是最方便的。即便「女性屬於廚房」的說法在現在看來有性別歧視的意味，但在爾灣投毒案中，「主舞台」仍然是廚房。

在舊時代，女性若是遇到了不幸的婚姻，是無法主動脫身的。對於那些被困其中的女性來說，毒藥是僅有的武器。而直到如今，雖然女性權益得到了極大的保護，理論上不再有無法離婚的情況出現（除了遭受精神折磨和控制等例外情況）。但對於家庭中身體力量更加弱勢的女性來說，毒藥可能讓她們能安全地殺人。

因此千百年來，很多女性都曾在其伴侶的餐飲投毒。但是，千百年來毆打妻子乃至殺死妻子的男性數量，可能是數百倍更大的數字。可是這種肢體上的直接傷害和殺害，似乎並不太引起社會的注意。甚至在一些歷史事例裡，殺妻會有一些仗義和大局為重的正能量，讓人對當時的社會風氣可見一斑。像是三國演義中，殺死妻子割肉做菜款待劉備的獵戶劉安；或是史記中，殺妻以表自己不會私通齊國的吳起。而這些妻子，甚至沒有被記下名字。

但「打老婆」仍不是什麼大新聞，下毒這種手法才更加引起大眾的注意。這或許是因為，下毒是一種弱勢方對強勢方的反殺，讓平素處於強勢方，並習慣性代入自己到強者角色的男性們，聽聞後會感意外且不寒而慄，或至少有那麼一瞬間，擔憂自己的生命安危。殊不知這種擔憂，對體格更弱的女性來說，幾乎是時時刻刻埋藏在本能裡的——在穿過公園時、在深夜晚歸時、在乘坐電梯時，在與男性獨處一室時。

當然這並不能讓任何人下毒成為合理的行為，謀殺始終是謀殺，企圖謀殺也是令人髮指的犯罪行為。但對於男性讀者們，如果您感到了一絲恐懼，請記住這種感受，這樣或許就能同理心大部分的女性無論家裡還是家外任何有男性出現的地方，都一直存在的一份本能恐懼。