無證者獲身分證 5比2通過進入二讀

加州全民身分證法有望通過。（截至Getty photo）

加州 立法者及倡導團體近期極力推動的AB 1766，又名加州全民身分證法 （CA ID for All）於8月11日加州參議會表決5比2通過進入二讀。

經過參議會小組委員會兩次會議表決後，第一次表決於8月1日以7比0通過暫緩審議，第二次則於8月11日則以5比2表決通過，進入二讀審議程序。投下贊成票的參議員分別為布拉德福德（Bradford ）、萊爾德（Laird ）、 麥奎爾（McGuire）、波坦蒂諾 （Portantino ）、維科夫斯基（Wieckowski），反對票則有貝茨（Bates）、瓊斯（ Jones）。

AB1766法案將允許無證人士獲得加州身分證，讓不開車的無證人員同樣獲得身分證明文件，此舉將大幅改善殘疾者、年長移民 及不具駕駛能力的群眾。

這項法令是由代表洛杉磯選區的議員瓊斯（Reggie Jones）及議員吉普森（Gipson）等人聯手撰寫，於8月11日對內容修正後進行表決，其中包含申請者必須繳交身分證明、加州居住權、核發暫緩遣返者身分證，將於2024年1月 1日至2027年7月1日開始實施：刪除身分證上具有可識別特徵並附加通知，證明其證僅作為身分識別手段之一，並披露禁止申請人向部門提供文件，除非為了響應刑事訴訟中的個人紀錄傳票或法院命令。

支持團體表示，不具駕駛能力就無法獲得身分證明是極其荒謬的，他們也需為自己開設銀行帳戶或為孩子註冊學校等，而通常這些群體包含不具駕駛能力者、年齡未符駕駛合法年齡者、殘疾者或是年長移民等。

一旦該法案通過，將允許所有加州居民無論法律地位如何都能獲得身分證，包含因年齡而患有癲癇、退化性眼部疾病等特殊殘疾都將受益此法。該法將使加州成為全美第一個允許非居民無證人士獲得身分證的州，申請者將能夠使用身分證申請銀行帳戶、住房、醫療服務和就業。如果在參議會全會獲得通過，該法律將於2024年1月1日正式生效。而加州也曾於2013因AB 60成為全美第一個允許無證人員獲得駕駛執照的州。

瓊斯表示，這項法案將為那些因沒有法律認可身分證明而無法獲得基本生活必需品的人帶來了公平，許多大眾習以為常的事情，將對移民和殘疾人社區產生翻天覆地的生活轉變。

AB 60於2013年通過，該法律允許那些無合法身分的人們獲得加州駕照 ，但不能作為聯邦身分證、或使用工作、投票、登機，而AB 1766則涵蓋了更大的群體及服務範圍。